Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов на радио «КП-Тула»: «За каждой цифрой в статистике стоит чья-то жизнь»

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция отметила 90-летний юбилей - целую эпоху, за которую служба прошла путь от регулировщиков с жезлами до цифровых камер и беспилотников. В Тульской области к празднику готовились основательно: в Центральном парке появилась аллея в честь ветеранов ГАИ, а на фестивале «Автострада» была организована отдельная площадка, посвященная юбилею. Итоги текущего года тоже обнадеживают: количество дорожно-транспортных происшествий в регионе сократилось почти на треть.

О том, как обеспечивается безопасность на дорогах, какие вызовы стоят перед Госавтоинспекцией и что изменится в ближайшее время, в программе «Первые лица» на радио «Комсомольская правда» в Туле рассказал начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области полковник полиции Игорь Пекулов.

- Игорь Алексеевич, 90 лет - это не просто дата, это целая эпоха. За эти годы служба прошла путь от регулировщиков с жезлами до цифровых камер и беспилотников. Какие главные цели стоят перед Госавтоинспекцией Тульской области сегодня?

- 90 лет - это серьезный исторический рубеж. Если раньше наша задача сводилась в основном к регулированию и контролю, то сегодня главный приоритет — сохранение человеческих жизней. Главный ориентир для нас - задачи, которые поставил Президент Российской Федерации в своем указе № 309 о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. К 2030 году стоит задача снизить смертность в ДТП в полтора раза, а к 2036-му - в два раза по сравнению с 2023 годом. Эти цифры закреплены в новой стратегии безопасности дорожного движения и в плане ее реализации, который Правительство утвердило в мае этого года. Для нас это не просто показатель - это спасенные жизни. Мы видим, что совместная работа с правительством региона, министерствами и ведомствами уже дает результат. Так, за шесть месяцев этого года количество погибших на дорогах области снизилось на 35 процентов.

- Первая половина года позади. Если смотреть не на отчеты, а на реальную картину, дороги Тульской области стали безопаснее. Что вас радует в этой динамике? А что настораживает?

- В целом ситуация благоприятная. По итогам шести месяцев мы зафиксировали сокращение всех трех основных показателей аварийности. Количество ДТП у нас снизилось на 12 процентов, число раненых в них людей - на 14. Но самое главное - мы сохранили человеческие жизни. Число погибших снизилось на 35 процентов - с 72 до 47 человек. Тяжесть последствий от ДТП у нас также ниже, чем в целом по Центральному федеральному округу и по России. Это нас радует. Что настораживает? Мы понимаем, что каждая трагедия на дороге - это чья-то боль, и ни одна цифра не должна нас успокаивать. Поэтому продолжаем анализировать и работать на опережение.

- Аварии, к сожалению, случаются, и за каждой - чья-то боль. Что чаще всего приводит к трагедиям? Превышение скорости, выезд на встречку, невнимательность?

- Одной из самых страшных проблем остается выезд на полосу встречного движения. Только за шесть месяцев этого года в таких ДТП погибло 19 человек, и это составляет более 40 процентов от всех погибших. Вторая причина - несоответствие скорости конкретным условиям дорожного движения. По этой причине в этом году погибли уже 19 человек - почти 40 процентов от общего числа. Замыкает тройку управление транспортными средствами в состоянии опьянения. По вине нетрезвых водителей за этот период произошло 52 ДТП, в которых три человека погибли. Каждый случай пьяного вождения — это потенциальная угроза для всех участников дорожного движения. Борьба с этими тремя основными причинами - наш безусловный приоритет.

- Скажите, а время года как-то влияет на количество ДТП? Зимой их больше или летом?

- Проводимый нами анализ позволяет оценивать пятилетний и трехлетний срезы. Мы пытаемся выявить точки, где аварийность выше. Зимой ситуация чуть получше. А вот особенно она осложняется летом на федеральных трассах, когда увеличивается поток транспортных средств. Для каждого месяца характерны свои приоритеты, свои риски. Поэтому мы стараемся на основе комплексного анализа работать на предупреждение.

- Дети - самая уязвимая категория. Для родителей это, наверное, самый тревожный вопрос: что сегодня делается в регионе, чтобы ребенок мог безопасно дойти до школы, до кружка, до друзей?

- Вопросам детской безопасности на дорогах мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять особое внимание. Здесь у нас выстроено тесное взаимодействие с Министерством образования. Мы ежегодно реализуем совместный план мероприятий. В дни школьных каникул дети активно участвуют в различных занятиях с нашими сотрудниками. Школьники Тульской области в 2025 году участвовали во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». Кроме того, отмечу высокую профилактическую работу, которую мы ведем вместе с Министерством здравоохранения - в перинатальных центрах, в женских консультациях. Будущим мамам мы вручаем брошюры «Первая поездка малыша», объясняем, как правильно выбрать детское удерживающее устройство. Также в образовательных учреждениях области мы проводим профилактические беседы, акции по безопасности дорожного движения, принимаем участие в областных родительских собраниях. И результат: в 2025 году число погибших детей снизилось на 45 процентов. Это пример того, как системный подход дает реальные плоды.

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов в студии радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- Перейдем к пешеходам. Они, наверное, самая уязвимая категория участников дорожного движения. Какова статистика наездов в этом году?

- В нашей статистике в 2025 году каждый четвертый погибший - это пешеход. В прошлом году погибли 40 пешеходов, было зарегистрировано 358 наездов. Здесь важный нюанс: более половины наездов со смертельным исходом произошло по вине самих пешеходов. Основная причина - невнимательность и пренебрежение элементарными правилами перехода проезжей части. В этом полугодии мы отмечаем снижение наездов на пешеходов на 24 процента, а число погибших сократилось на 71 процент.

- Неужели пешеходы перестали ходить в наушниках и надвинутых капюшонах, не смотря по сторонам?

- Мы активно работаем в этом направлении. В школах, в детских садах вместе с Министерством образования проводим областные родительские собрания в онлайн-формате. Мы беседуем с родителями, которые потом доносят информацию до своих детей. К сожалению, стопроцентного результата добиться пока тяжело.

- Одна из животрепещущих тем современности, которую невозможно обойти и которая реально бесит каждого второго пешехода - это электросамокаты. Есть ли у вас статистика ДТП с их участием и, главное, как навести порядок?

- Самокаты - это вызов для всех крупных городов. По статистике, за шесть месяцев 2026 года зафиксировано уже 20 таких аварий: наездов самокатами на пешеходов. По сравнению с прошлым годом это на 9 процентов меньше, но люди все равно получают серьезные травмы. Чтобы повлиять на ситуацию, мы совместно с администрацией города ввели ограничения скорости для водителей СИМ. Для кикшеринговых, то есть арендных, максимальная скорость сейчас составляет 15 километров в час. Добились запрета передвижения самокатов на определенных улицах, набережной, в парках.

Но главная проблема, на мой взгляд, - культура вождения. Постоянно с правительством региона мы работаем над созданием инфраструктуры для движения средств индивидуальной мобильности, в том числе мест для катания, изолированных от пешеходных потоков. Эта работа предусмотрена дорожной картой по развитию инфраструктуры СИМ в городах.

- Среди нарушителей, как правило, дети, не достигшие 16-летнего возраста, которые по правилам не имеют права управлять самокатами. Что здесь можно сделать?

- Мы работаем с руководителями кикшеринговых компаний. Если случилось ДТП с детьми до 16 лет, либо мы остановили ребенка и увидели его возраст, мы выясняем, как он получил доступ к аккаунту. Компании по прокату штрафуют родителей, которые дают свой аккаунт детям. Но здесь нужно еще дополнительно усилить работу.

- Одна из ключевых причин ДТП - пьянство за рулем. Об этом мы сегодня уже упоминали. Удается переломить ситуацию? Что вас лично поражает больше: сами факты или то, что некоторые садятся за руль пьяными повторно, даже после наказания?

- Здесь мы уже не первый год видим положительную динамику. За шесть месяцев этого года число ДТП по вине пьяных водителей сократилось на треть, а количество погибших в таких авариях снизилось на 85 процентов. И это, считаю, хороший результат по сравнению с прошлым годом. Но полностью расслабляться здесь нельзя.

Работа по предупреждению аварийности с этой категорией водителей ведется непрерывно. Отмечу, что на территории нашего региона работает телефон «горячей линии». К сожалению, рецидивы есть. Если за шесть месяцев пресечено 165 фактов пьяного вождения, то в отношении 130 водителей возбуждены уголовные дела за повторное нарушение – а это уже уголовная статья. Суды в таких случаях все чаще назначают наказания, связанные с лишением свободы, и активно применяют практику конфискации автомобилей у злостных нарушителей. Мы призываем граждан не оставаться равнодушными: увидели пьяного за рулем - позвоните, сообщите нам, мы постараемся оперативно принять меры.

- Через Тульскую область проходят две федеральные артерии - М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Это огромный поток машин, в том числе транзитных, особенно летом. Какова там обстановка? Что делается, чтобы эти трассы не становились местом тяжелых аварий?

- Это зона нашего особого внимания, особенно в летний период. За шесть месяцев этого года на федеральных трассах М-2 и М-4 погибло 49 человек. Подавляющее большинство тяжелых аварий - лобовые столкновения. Хотя в 2026 году благодаря профилактической работе на участке М-4 «Дон» число погибших сократилось в половину, люди все равно гибнут.

Можно сказать, летом мы проживаем два разных режима в одном регионе. Первый - колоссальное уплотнение трафика на федеральных трассах. Интенсивность движения на М-2 «Крым» и М-4 «Дон» возрастает в разы. К местным жителям присоединяется огромный транзитный поток из Москвы, Подмосковья, северных регионов. Это означает не только затруднения в движении, но и принципиально иной уровень опасности. В плотном потоке бок о бок едут профессионалы, опытные водители, и те, кто садится за руль раз в год, чтобы добраться к местам отдыха.

Второе - меняется структура аварийности. Если в обычное время основную массу ДТП составляют происшествия в городах с материальным ущербом, то летом на первый план выходят тяжелые аварии на федеральных трассах, часто с трагическими последствиями.

- Камеры на дорогах. Автолюбители часто спорят об их необходимости. Сколько комплексов работает в Тульской области? Какой реальный эффект они дают?

- На территории региона установлено 292 комплекса. Они разные: стационарные, передвижные и мобильные. Также мы активно используем муляжи и имитаторы. С 1 сентября прошлого года вступили в силу изменения в законодательстве: камеры устанавливаются строго в аварийно-опасных местах. Мы ежегодно делаем анализ: есть критерии, где на одном участке произошло два-три и более ДТП на километр - это уже либо предаварийный, либо аварийный участок.

Активно развивается фотофиксация: вводятся новые виды выявляемых нарушений, их уже почти двадцать. Есть основные - скорость, встречка, которые водители понимают. Но некоторые считают, что ремень безопасности или неправильная остановка, стоянка - это не такое уж и серьезное нарушение. Однако при разборе ДТП с тяжкими последствиями бывает, что ремень спасает жизнь, а неправильно брошенная машина приводит к наезду. Сейчас добавилось еще одно нарушение - непредоставление преимущества в движении пешеходам.

- Безопасность на дорогах - это не только про Госавтоинспекцию. Это командная работа. С кем вы сегодня в одной связке: с МЧС, дорожниками, Минтрансом, муниципалитетами? Как строится это взаимодействие?

- Взаимодействие выстроено практически на всех уровнях. Мы участвуем в координационных совещаниях по безопасности дорожного движения под председательством губернатора. С Министерством транспорта и дорожного хозяйства регулярно проводим рабочие группы по разбору тяжелых ДТП, выявляем причины и даем рекомендации по установке знаков и барьерных ограждений. Кстати, наш опыт взаимодействия с Минтрансом был включен в федеральный план реализации стратегии безопасности дорожного движения.

С Министерством здравоохранения мы организовали обучение инспекторов ДПС действиям на месте аварии и диспетчерскую поддержку по телефону для сотрудников, оказывающих помощь пострадавшим. Если скорая задерживается, а инспектор приехал первым, ему по телефону из Центра медицины катастроф могут дать рекомендации, как спасти человека до приезда скорой. Ежегодно у нас есть дорожная карта по детской безопасности.

- Профилактическая работа с детьми наиболее активизируется с наступлением летних каникул, в лагерях?

- Да, в преддверии каникул мы проводим совместно с Министерством образования областное родительское собрание, где доводим до родителей основные правила безопасности в летний период, когда дети предоставлены сами себе. В обязательном порядке наши сотрудники объезжают практически все лагеря и в игровой форме, с помощью викторин, напоминают детям о безопасных навыках.

- Но самая жаркая пора, наверное, с наступлением учебного года, 1 сентября, когда дети массово идут в школу?

- И здесь мы снова проводим совместную работу с Министерством транспорта и дорожного хозяйства и с Министерством образования. К примеру, сейчас ведется обследование улично-дорожной сети на подходах к школам. Наши госинспекторы выявляют недостатки: стертая разметка, развернутый знак, необходимость подрезать кусты, установить барьерные ограждения. К 15 июля мы дадим рекомендации главам администраций и владельцам дорог, чтобы к 1 сентября все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений были приведены в нормативное состояние. Параллельно с Министерством образования идет проверка всех школьных автобусов: техническое состояние, наличие знаков, оранжевых маячков и всего, что требуется для перевозки детей. Выдаем предписания со сроками - к 20 августа должны получить отчет о готовности.

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов и генеральный директор медиахолдинга "Дом прессы" Павел Коренюгин. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- Технологии не стоят на месте. Какие новые методы, подходы или технические решения вы планируете внедрить в ближайшее время? Может быть, что-то связано с искусственным интеллектом?

- Мы намерены сохранить все положительное, что зарекомендовало себя, и внедрять новые методы, предусмотренные стратегией и планом ее реализации. Это касается цифровизации контроля, профилактической работы с населением, адресной помощи муниципалитетам. В текущем году мы запустили на двух патрульных автомобилях комплексы «Парк Райт-С», которые позволяют в режиме реального времени контролировать потоки, выявлять транспорт, находящийся в розыске, и пресекать административные правонарушения в автоматическом режиме.

- 90 лет - это возраст службы и судьбы людей. У вас работают ветераны, которые отдали дорожной безопасности десятилетия. Что бы вы хотели сказать этим людям сегодня не как начальник, а как человек?

- Мы всегда поддерживаем связь с ветеранами, приглашаем их на все наши мероприятия. Я хотел бы выразить им слова благодарности. Именно они создавали фундамент нашей работы на протяжении всего этого периода. Именно они передали нам традиции честного служения закону, помощи людям на дороге. Здоровья им, долгих лет жизни. Нынешний личный состав достойно несет службу, внедряя новые технологии. Но в основе, как и 90 лет назад, лежит живое общение сотрудника ДПС с водителями и пешеходами, забота об их безопасности.

- И последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать всем нам: водителям, пешеходам, родителям, детям, всем участникам дорожного движения в этот юбилейный год?

- Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников Госавтоинспекции, которые несут службу на дорогах Тульской области. А участникам дорожного движения хочу напомнить: за каждой цифрой в нашей статистике стоит чья-то жизнь. У нас есть достаточный потенциал, чтобы сделать дороги безопасными, но все зависит от каждого из нас - водителя, пешехода, любого участника движения. Поэтому я хочу пожелать всем соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга на дороге и беречь себя.