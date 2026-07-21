Постройте новую жизнь

Успешный старт начинается с практики и правильной среды

Не откладывать выбор профессии «на потом», а начать формировать его сейчас, когда есть время попробовать, изучить и найти то, что действительно откликается. В современном мире именно образование становится точкой опоры, которая определяет траекторию жизни на годы вперед.

Сегодня ITсфера — одна из самых динамично развивающихся и востребованных в мире. Программирование, дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг и создание цифровых продуктов уже давно перестали быть «профессиями будущего» — это реальность, в которой живет бизнес, экономика и повседневная жизнь. И именно здесь открываются безграничные возможности для тех, кто готов учиться и действовать.

В IT колледже Академии ТОП в Туле уверены: успешный старт начинается с практики и правильной среды. Поэтому образовательные программы здесь построены так, чтобы студент с первых шагов погружался в реальные задачи цифровой индустрии — от разработки сайтов и приложений до работы с дизайном, сетями и современными ITинструментами.

Борис Нагорнев: Главный принцип обучения - практика вместо абстрактной теории.

Борис Нагорнев, директор филиала IT колледжа Академии ТОП в Туле: «Главный принцип обучения - практика вместо абстрактной теории. Студенты работают над проектами, формируют портфолио, осваивают инструменты, которые используются в реальных компаниях, и учатся мыслить, как специалисты еще во время обучения. Это позволяет не просто «изучить профессию», а сразу начать в ней развиваться.

Отдельное внимание уделяется тому, как быстро меняется рынок. Образовательные программы регулярно обновляются вместе с индустрией, а занятия ведут практикующие специалисты, которые ежедневно работают в ITсфере. Такой подход помогает студентам быть в контексте реальных требований работодателей уже на старте карьеры».

Актуальность ITобразования сегодня сложно переоценить. Искусственный интеллект, автоматизация процессов, цифровые сервисы и онлайнкоммуникации формируют новую экономику, где ценятся не только знания, но и умение применять их в деле. Именно поэтому ранний выбор профессионального направления становится не просто преимуществом, а стратегическим решением.

Важная часть миссии Академии ТОП — поддержка и помощь в профориентации. Участие в региональных проектах и образовательных инициативах подтверждает: здесь рассматривают образование как путь, который помогает молодым людям осознанно выбирать профессию и уверенно входить в будущее.

Сегодня колледж и современное ITобразование — это уже не запасной вариант, а осознанный старт. Это возможность быстрее погрузиться в профессию, собрать портфолио, получить практический опыт и начать карьеру еще во время обучения.

Построить новую жизнь - значит сделать первый шаг, который начинается с выбора направления обучения.

«Построить новую жизнь значит, сделать первый шаг. И для многих таким шагом становится выбор направления, которое не только востребовано, но и дает свободу роста, развития и самореализации. IT — это среда, в которой можно создать свое счастливое будущее уже сегодня, - отмечает Борис Нагорнев - Такой набор направлений позволяет выбрать призвание, исходя из реальных интересов: нравится создавать визуал — дизайн, тянет к логике и системам — программирование, интересно защищать данные — кибербезопасность, хочется работать с людьми и продуктами — маркетинг и управление».

Направления и специальности обучения в IT колледже Академии ТОП

- Программирование и разработка программного обеспечения: программист, backend-разработчик, frontend-разработчик, разработчик мобильных приложений

- Сети и кибербезопасность: специалист по кибербезопасности, системный администратор, инженер по защите данных, специалист по компьютерным сетям

- Компьютерная графика и дизайн: графический дизайнер, веб-дизайнер, 3D-художник, game artist, специалист по цифровому дизайну

- Маркетинг и digital-коммуникации: digital-маркетолог, SMM-специалист, специалист по цифровым коммуникациям, бренд-менеджер

- Гибридные профессии нового поколения: IT-менеджер проектов, продуктовый специалист (Product Manager), цифровой юрист, специалист по управлению цифровыми продуктами.

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