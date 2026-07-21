Основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева на радио «КП-Тула»: «Для меня лучшая награда - детские эмоции»

Основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева на радио "Комсомольская правда" в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Детские праздники перестали быть просто игрой с аниматорами - сегодня это погружение в новую реальность. Тренд 2026 года - комбинация различных активностей и шоу, которые задают настроение, вовлекают детей и оставляют яркие впечатления. При этом дети не просто пассивные зрители - они активно участвуют в происходящем: играют, танцуют, сами помогают создавать эффекты.

О том, как сделать торжество ярким и запоминающимся, знает известный тульский организатор детских и семейных праздников, основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева. Именно она 26 июля проводит в ресторанном комплексе «Берендей» фестиваль «Дети – это праздник», который обещает стать очередной сенсацией.

- Яна, в этом году это уже второй фестиваль, который вы делаете. В 2025-м вы провели первый, который назывался так же: «Дети – это праздник». Почему именно такое название?

- Потому что дети - это на самом деле праздник. Для меня, так как я работаю в этой сфере. Меня заряжают именно дети. Сколько раз мне предлагали организовать масштабные взрослые праздники, но я отказывалась, потому что нет такой зарядки, как от детей, нет таких эмоций. Все мы из детства. Дети - это наше новое поколение. И хочется им дать как можно больше классных развлечений, того, чего не было у нас, и познавательных аспектов тоже. Вот как раз на фестивале я внедряю познавательные аспекты.

- А тебе твои родители устраивали праздники?

- Да. Я ярко помню, например, свое семилетие. Мне подарили хомячков, сделали торт с цыплятами, пришло много гостей. То есть у нас в семье всегда было много праздников. Ну, конечно, тогда не было ни аниматоров, ни квестов, ни шоу-программ. Они праздновались в семейном кругу. А у меня на дне рождения всегда были друзья.

- А для своих детей проводишь праздники?

- Обязательно. Но старшей дочке, ей 14 лет, в этом году она выбрала просто квест в узком кругу со своими друзьями. Но в следующем году мы уже решили: 15 лет - юбилей, организую для нее классный масштабный праздник.

- Фестиваль, который пройдет 26 июля, теперь уже точно станет ежегодным?

- Да, хотелось бы. Потому что эмоции, ответственность перед партнерами и гостями того стоит. В финале, когда все расходятся и благодарят, то дети говорят: «Это лучший день лета». Поэтому я и буду продолжать. Я сама от этого максимально заряжаюсь.

- Расскажи немного о программе фестиваля, который пройдет в этом году.

- В 13:00 начинается регистрация, а основная программа - в 14:00. Все стартует с представления героев и мыльного шоу. Дальше - 15 игровых станций. В прошлом году детям так понравилась игра по станциям, где они зарабатывали «фестивалики» - валюту фестиваля, которую потом меняли в лавке призов, что я решила оставить эту механику. Дети бегали, зарабатывали, не могли насытиться этим азартом. Кстати, «фестивалики» прошлого года будут действовать и в этом.

- Это, наверное, теперь станет постоянной фишкой фестиваля?

- Да, это круто, это и познавательный аспект: заработал, потратил. Сначала надо заработать, потом получить.

Основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева и ведущий программы "Диалоги" Михаил Чуканов на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- На таких фестивалях всегда красивый визуал. В этом году какие стильные фотозоны будут?

- В этом году будет стильная фотозона от нашего партнера. Но это пока секрет. Приходите - увидите. Также у нас будет большой баннер-раскраска с логотипами партнеров. Например, конно-спортивный клуб привезет пони-карамельку, дети смогут сесть и сфотографироваться. Будет много различных активностей.

- В этом году поменялось место проведения. Ты целенаправленно решила каждый год делать это в разных местах?

- Мне хотелось попробовать новый формат и отыграть тематику лесной сказки, поэтому я выбрала площадку «Берендей» - там очень сказочно, по-лесному. На площадке восемь домиков, основной ресторан, большой шатер для вечерней программы (там мы устроим диско-шоу), лаунж-зона на пуфах, где родители смогут отдохнуть. Плюс костровая зона (там после официального закрытия в 20:00 мы устроим «афтепати» с лаунж-диджеем и зефирками у костра).

- Что за диско-шоу? Это просто детская дискотека или нечто большее?

- Это масштабная детская дискотека с большой установкой: светящиеся колонны, колонки с бегущей строкой, стол диджея. Мы поставим дополнительный свет, различные эффекты, мыльные пузыри, дымовые пушки. Герои с танцевальными номерами. На профессиональный уровень выходим: свет, звук, сабвуферы. Дискотека будет улетной.

- Родителям стоит сказать, что дети должны быть модные, современные, готовые к празднику?

- Я бы выбрала удобную, но симпатичную одежду. Или ребенок может взять с собой дополнительную одежду. Кстати, раскрою секрет: каждому ребенку перед дискотекой мы дадим неоновые браслеты. Как на настоящем взрослом фестивале.

- Какое количество людей планируете собрать?

- Мы готовы к большому количеству, но, чтобы всем было комфортно. В этом году всего 100 билетов и еще есть шанс попасть.

- Фестиваль будет выглядеть, как театральная история?

- Да, если в прошлом году на станциях были инструкторы, то в этом году каждую из 15 станций будут сопровождать перформанс-герои: Кикимора, Леший, Домовой, Баба-Яга, феи, гномы. Они будут не просто давать задания, а отыгрывать каждый свои роли. Театральный перформанс будет даже на станциях.

- Такие мероприятия, наверное, не приносят прибыли. Это про что-то другое?

- Действительно, фестиваль не коммерческая история для меня - я скорее вкладываюсь в него. Для чего? Чтобы подарить детям этот день. Чистый альтруизм. Потому что этим живу. Не могу перестать повторять, насколько сильно люблю свою работу. Она меня заряжает.

- От этого фестиваля ты хочешь получить исключительно эмоциональную отдачу?

- Да. А финансово заработается на других проектах. Заказывайте праздники - дни рождения, выпускные, Новый год!

- Любой бизнес подразумевает постоянное развитие и масштабирование. Насколько это справедливо для твоего агентства?

- Мы постоянно масштабируемся. Фестиваль - одна из ступеней. Чтобы люди знали, что я могу сделать крупный праздник. У меня есть задумки еще масштабнее, но до них надо пройти несколько ступеней.

- Что для тебя является наградой после реализованного проекта?

- Эмоции. Эмоции детей, взрослых, мои собственные, эмоции родных, которые сопереживают. Когда все складывается - это главная награда.

Основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева в гостях на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- А что сейчас в тренде в детских праздниках?

- Для каждого ребенка свое. Я всегда спрашиваю, что ребенок любит, и предлагаю индивидуальный подход. В топе - квесты с перформансом, программы с картами, станциями и обменом на ключ. Командные игры. Не просто потанцевать, а с задумкой. Например, недавно мы делали азиатскую вечеринку с паспортами, печатями.

- Какие персонажи сейчас в топе запросов?

- Буратино после выхода фильма сейчас в топе. Влияет выход мультфильмов и игрушек. «Маша и Медведь», «Три кота», «Щенячий патруль» для детей заходят на ура. А вот Лабубу я не делала, знала, что это кратковременная история.

- Слышала, что скоро выходит новый фильм «Незнайка»? Это будет новый тренд?

- Я давно думала над программой «Незнайка на Луне», и я ее сделаю. Это актуально и на выпускные, и на 1 сентября.

- Каждый год вы презентуете новый формат. В прошлом году это был «Театр кукол Карабаса-Барабаса». Что новое появилось в этом году?

- Диско-шоу. Это огромная установка, единственная в Туле. Огромные светящиеся колонны, бегущие строки, дымовые пушки, мыльные пузыри, неоновые браслеты для детей. Приходите на фестиваль и все увидите.

- Итак, ждем всех на фестивале?

- Да! Дорогие друзья, приглашаю вас 26 июля в загородный ресторан «Берендей». Будет насыщенная программа, классные эмоции, общение, развлечения. Лесные герои ждут вас. Приходите - будет здорово!

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