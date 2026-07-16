«Активное долголетие»: главное – человечность!

27 сентября 2025 года - фестиваль северной ходьбы в Центральном парке.

Программа реализуется по нацпроекту «Семья» и охватывает пять направлений: спорт, образование, культура, волонтерство и здоровьесбережение. По поручению губернатора, программу в этом году обновили: внесено более 200 предложений, 68 из них уже используют. Запущен конкурс «Лидеры активного долголетия», заработала услуга «Бабушка на час», открыты группы «Серебряные наставники», «Маршрут заботы» и «Школа пожилого пациента». Три образовательные программы от Центра компетенций программ активного долголетия тиражируют на все районы области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

В ходе обсуждения Дмитрий Миляев предложил:

- Давайте по аналогии с молодежным советом создадим экспертный совет из числа людей старшего возраста из разных муниципалитетов, которые смогут рассказывать, чего не хватает, что нужно дополнить. Так появятся новые идеи по развитию программы «Активное долголетие».

Спортивное направление программы охватывает 20 муниципалитетов: открыты 27 «маршрутов здоровья». Все территории оснащены инвентарем для северной ходьбы, подготовлены 20 тренеров. Для пожилых людей бесплатно доступны занятия плаванием, настольным теннисом, аэробикой, фитнесом и ОФП. Проходят профильные фестивали ГТО, спартакиады пенсионеров, ветераны спорта получают поддержку для участия в соревнованиях. Итогом тренировочного процесса станет «Кубок муниципалитетов», который проходит в октябре. В 2025 году в нем приняли участие порядка 4000 человек, в 2026-м планируется, что число участников вырастет до 5000.

Губернатор отметил, что в рамках комплексного подхода по обновлению и созданию спортивной инфраструктуры необходимо организовывать доступные для пожилых людей спортивные объекты и площадки для игры в шашки, шахматы, городки, настольный теннис и т. д. Особое внимание должно быть уделено потребностям пожилых людей с ограничениями физического здоровья — инклюзивному активному долголетию.

Еще один факт: в Тульской области почти 5 тысяч «серебряных» волонтеров. С начала года к движению присоединились 523 человека. Цифра не финальная: многие помогают, не регистрируясь. Основное направление — поддержка бойцов СВО и их семей. Ежегодно проходит конкурс «Доброволец года» с номинацией «Серебряное добровольчество».

Специально к международному Дню пожилых людей в регионе создадут календарь праздничных мероприятий. Ознакомиться с афишей ключевых мероприятий программы «Активное долголетие» можно на сайте «Долголетие71.рф».

- За первое полугодие мероприятия культуры посетили более 160 тысяч пенсионеров, - доложила министр культуры Тульской области Елена Арбекова. - Флагман программы «Долголетие 2.0» в сфере культуры — проект «Старше. Круче 2.0». В этом году он вышел на новый уровень: реализуется формат «ТРИлогия» из трех тематических этапов с уникальными заданиями на весь год. В каждом модуле принимают участие порядка 100 человек старшего поколения из разных МО.

Одно из ключевых направлений — проект «Культурный хаб». Он реализуется в пяти пилотных районах: Арсеньевском, Белевском, Дубенском, Одоевском и Суворовском. Инициатива охватывает все возрастные группы, а для пенсионеров в сельских домах культуры созданы специальные программы: здесь проводят скрининг здоровья от ФАПа, консультации специалистов соцзащиты, занятия гимнастикой и обучение работе со смартфонами от волонтеров.

Результаты пилотных ДК за три месяца: посещаемость выросла на 30%, охват пенсионеров регулярными активностями — с 30 до 70%. Проведено более 10 совместных мероприятий с ФАПами и соцзащитой.

Дмитрий Миляев поручил стандартизировать работу «Культурных хабов» и наполнение их содержательной программы.

- «Активное долголетие» — не просто отчеты. Проект связан с человеческим отношением к людям, максимально широким вовлечением. Это вопрос, касающийся здоровья пожилых людей, их востребованности, активности в общении, участия в массовых и праздничных мероприятиях, вовлеченности в спортивную жизнь. Человек должен чувствовать себя нужным, для этого ему необходимо ощущать заботу и иметь возможность общаться. Самое главное — человечность, душевное отношение к людям. Чем больше людей будет вовлечено в общественную жизнь, тем лучше это скажется на качестве, содержании и продолжительности их жизни, - подытожил губернатор.