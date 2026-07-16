В регионе выберут лучшего оператора «умных» станков

В Тульской области выберут лучшего оператора «умных» станков.

18 июля представители тульских предприятий сразятся за звание лучшего в номинации «Оператор станков с программным управлением». Финал регионального этапа пройдет на площадке ГК «Энергомаш» в Щекино. Участие в нем примут более 10 профессионалов ключевых предприятий региона.

С 2025 года Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» стал частью федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Сейчас в конкурсе 20 номинаций, в дальнейшем планируется его расширять с опорой на рабочие специальности, востребованные на рынке труда.

- Это титульная для нашего промышленного региона номинация. Оператор станков ПУ - одна из самых востребованных профессий как в машиностроении, так и в смежных отраслях экономики, - комментирует заместитель министра промышленности Тульской области Дмитрий Пронин. - Для нас важно, что этот конкурс не просто соревнование, а возможность доказать: наши специалисты могут быть лучшими не только в регионе, но и в России. Это сигнал для молодежи и для коллег - равняться на ведущих представителей отрасли.

Операторы станков с ПУ традиционно входят в топ-5 самых востребованных и хорошо оплачиваемых специальностей. Дефицит кадров здесь возникает, когда предприятия значительно увеличивают объемы выпуска - как это было три-четыре года назад. Однако в настоящий момент, благодаря проекту «Профессионалитет» и тесному сотрудничеству предприятий с вузами, свободных вакансий практически нет.

В Тульской области выберут лучшего оператора «умных» станков.

Тульская земля принимает не только региональный, но и федеральный этап конкурса, который пройдет в сентябре. В прошлом году туляки возглавили первую тройку победителей на российском финале. Так, лучшим стал наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6-го разряда Михаил Евграшин, второе место завоевал Денис Коновалов - оператор станков с программным управлением 5-го разряда.

Участники нынешнего регионального этапа в Щекино продемонстрируют теоретические знания и практические навыки работы на современных станках с программным управлением. Им предстоит выполнить профессиональное задание - изготовить деталь. Победитель получит приз в 100 тысяч рублей и представит регион на федеральном этапе, где поборется за 1 миллион рублей. Денежные поощрения получат и операторы, занявшие второе и третье места: 50 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

«Надеюсь на победу»

- С работой на станках познакомился в школе, - признается будущий участник конкурса, оператор станков с ЧПУ 6-го разряда Марат Нечаев. - Затем пошел учиться, с 17 лет работал фрезеровщиком, теперь — оператор станков с ЧПУ. Решил принять участие в конкурсе, потому что захотел проверить свои знания и умения. Мне это интересно, опыта участия в соревнованиях такого уровня у меня не было. Готовлюсь и надеюсь на победу.

В Тульской области выберут лучшего оператора «умных» станков.

Напомним, Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проходит в два этапа - региональный и федеральный по каждой из номинаций. Лучшие по итогам федеральных этапов получают денежные поощрения: за первое место - 1 млн рублей, за второе - 500 тысяч, за третье - 300 тысяч рублей. Организатор конкурса - Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса - ВНИИ труда.