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Общество15 июля 2026 14:30

Новые кадры для медицины есть!

7 июля получили дипломы 135 выпускников медицинского института ТулГУ по направлению «Лечебное дело»
Михаил КОПАНИЦА
135 выпускников медицинского института ТулГУ получили дипломы.

135 выпускников медицинского института ТулГУ получили дипломы.

Из них 43 студента-целевика скоро пополнят медучреждения нашего региона.

С некоторыми из них мы познакомились поближе. Выпускница Мария Петряева из семьи медиков: мама - ревматолог, отец и старший брат – хирурги. Казалось, выбор профессии был очевиден…

Выпускница Мария Петряева.

Выпускница Мария Петряева.

- Когда пришло время выбора, куда поступать, родители хотели, чтобы я пошла на факультет иностранных языков: это направление давалось мне легко. Но я всегда смотрела именно на родителей, на их друзей-коллег, профессия врача манила лет с пяти-шести… Поэтому я твердо решила, что в медицину, - рассказывает Мария.

- Поступать решили по целевому направлению?

- Я набрала много баллов на ЕГЭ, вполне могла пройти «на бюджет», но родители подсказали, что целевое направление - хороший шанс устроиться на работу, что больница и пациенты будут сразу тебя ждать. Когда поступила по целевому направлению от Тульского областного клинического онкологического диспансера, сначала сомневалась, но позже поняла, что это было моим лучшим решением. С 1 сентября начну профессиональный путь в ординатуре в своей целевой больнице. В дальнейшем собираюсь стать хирургом-урологом. Начну с практикующего врача: буду лечить, оперировать. В дальнейшем настроена совмещать практику с наукой: планирую защитить кандидатскую диссертацию. Будущее связываю с родной Тульской областью – хочу здесь жить и работать!

Выпускник Даниил Крицин.

Выпускник Даниил Крицин.

Даниил Крицин в выборе медицинской профессии утвердился позднее:

- Не могу сказать, что у меня с детских лет было стремление стать врачом. В школе я выбирал для себя наиболее интересное, в том числе предметы естественно-научного профиля – химия, биология… Так постепенно пришел к выводу, что мой путь – это медицина. В процессе обучения в ТулГУ работал медбратом. Хочу быть отоларингологом, к чему и буду стремиться в ординатуре, которая будет проходить в Москве. Затем однозначно вернусь в тульское медучреждение, от которого брал целевое направление на учебу. В обозримом будущем вижу себя именно в Туле. Хочу работать практикующим врачом, но при этом не исключаю занятие научной деятельностью.

«Идти вперед вместе»

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин вручил дипломы с отличием 22 выпускникам. Обращаясь к молодым специалистам, он подчеркнул высокую социальную значимость профессии врача и важность гуманного подхода к пациентам:

- Мы ремонтируем лечебные учреждения, закупаем новое оборудование, появляются новые методики лечения, которые были недоступны год-два назад. Все это требует развития со стороны специалистов, и без вас это развитие невозможно. Желаю вам двигаться вперед вместе с правительством и министерством здравоохранения Тульской области. Самое главное — быть верным долгу и клятве, которую вы дали, работать для жителей Тульской области и на благо Отечества. Уверен, что вы, получив прочные знания и практический опыт, с честью будете нести эту благородную миссию.

Сергей Мухин вручил дипломы с отличием 22 выпускникам.

Сергей Мухин вручил дипломы с отличием 22 выпускникам.

Надежный старт

Медицинский институт ТулГУ – ключевая площадка подготовки медицинских кадров для Тульской области. Современный симуляционный центр, клинический центр и партнерство с ведущими клиниками региона позволяют студентам с первых курсов погружаться в реальную врачебную практику.

С этого года в мединституте ТулГУ открывается набор на направление «Клиническая психология». Это стратегически важное решение связано с растущей востребованностью специалистов в области психического здоровья.

Министерство здравоохранения Тульской области и мединститут тесно сотрудничают в вопросах подготовки и стажировок будущих специалистов. Ежегодно выпускники вуза пополняют штат медучреждений региона.

Подготовка и поддержка медицинских кадров – важная задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Тульской области, помимо федеральной программы «Земский доктор», действуют и региональные меры поддержки: дополнительные выплаты участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и неонатологам; выплата пяти окладов молодым специалистам после трех лет работы; предоставление служебного жилья или компенсация его найма. Студенты-целевики дополнительно к стипендии ежемесячно получают по 5000 рублей, а ординаторы – 10 000 рублей. Эти меры направлены на повышение престижа профессии медика и обеспечение стабильного кадрового состава региональных учреждений здравоохранения.