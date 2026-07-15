Новые кадры для медицины есть!

135 выпускников медицинского института ТулГУ получили дипломы.

Из них 43 студента-целевика скоро пополнят медучреждения нашего региона.

С некоторыми из них мы познакомились поближе. Выпускница Мария Петряева из семьи медиков: мама - ревматолог, отец и старший брат – хирурги. Казалось, выбор профессии был очевиден…

Выпускница Мария Петряева.

- Когда пришло время выбора, куда поступать, родители хотели, чтобы я пошла на факультет иностранных языков: это направление давалось мне легко. Но я всегда смотрела именно на родителей, на их друзей-коллег, профессия врача манила лет с пяти-шести… Поэтому я твердо решила, что в медицину, - рассказывает Мария.

- Поступать решили по целевому направлению?

- Я набрала много баллов на ЕГЭ, вполне могла пройти «на бюджет», но родители подсказали, что целевое направление - хороший шанс устроиться на работу, что больница и пациенты будут сразу тебя ждать. Когда поступила по целевому направлению от Тульского областного клинического онкологического диспансера, сначала сомневалась, но позже поняла, что это было моим лучшим решением. С 1 сентября начну профессиональный путь в ординатуре в своей целевой больнице. В дальнейшем собираюсь стать хирургом-урологом. Начну с практикующего врача: буду лечить, оперировать. В дальнейшем настроена совмещать практику с наукой: планирую защитить кандидатскую диссертацию. Будущее связываю с родной Тульской областью – хочу здесь жить и работать!

Выпускник Даниил Крицин.

Даниил Крицин в выборе медицинской профессии утвердился позднее:

- Не могу сказать, что у меня с детских лет было стремление стать врачом. В школе я выбирал для себя наиболее интересное, в том числе предметы естественно-научного профиля – химия, биология… Так постепенно пришел к выводу, что мой путь – это медицина. В процессе обучения в ТулГУ работал медбратом. Хочу быть отоларингологом, к чему и буду стремиться в ординатуре, которая будет проходить в Москве. Затем однозначно вернусь в тульское медучреждение, от которого брал целевое направление на учебу. В обозримом будущем вижу себя именно в Туле. Хочу работать практикующим врачом, но при этом не исключаю занятие научной деятельностью.

«Идти вперед вместе»

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин вручил дипломы с отличием 22 выпускникам. Обращаясь к молодым специалистам, он подчеркнул высокую социальную значимость профессии врача и важность гуманного подхода к пациентам:

- Мы ремонтируем лечебные учреждения, закупаем новое оборудование, появляются новые методики лечения, которые были недоступны год-два назад. Все это требует развития со стороны специалистов, и без вас это развитие невозможно. Желаю вам двигаться вперед вместе с правительством и министерством здравоохранения Тульской области. Самое главное — быть верным долгу и клятве, которую вы дали, работать для жителей Тульской области и на благо Отечества. Уверен, что вы, получив прочные знания и практический опыт, с честью будете нести эту благородную миссию.

Сергей Мухин вручил дипломы с отличием 22 выпускникам.

Надежный старт

Медицинский институт ТулГУ – ключевая площадка подготовки медицинских кадров для Тульской области. Современный симуляционный центр, клинический центр и партнерство с ведущими клиниками региона позволяют студентам с первых курсов погружаться в реальную врачебную практику.

С этого года в мединституте ТулГУ открывается набор на направление «Клиническая психология». Это стратегически важное решение связано с растущей востребованностью специалистов в области психического здоровья.

Министерство здравоохранения Тульской области и мединститут тесно сотрудничают в вопросах подготовки и стажировок будущих специалистов. Ежегодно выпускники вуза пополняют штат медучреждений региона.

Подготовка и поддержка медицинских кадров – важная задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Тульской области, помимо федеральной программы «Земский доктор», действуют и региональные меры поддержки: дополнительные выплаты участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и неонатологам; выплата пяти окладов молодым специалистам после трех лет работы; предоставление служебного жилья или компенсация его найма. Студенты-целевики дополнительно к стипендии ежемесячно получают по 5000 рублей, а ординаторы – 10 000 рублей. Эти меры направлены на повышение престижа профессии медика и обеспечение стабильного кадрового состава региональных учреждений здравоохранения.