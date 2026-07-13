Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин на радио «КП-Тула»: «Наша цель - приблизить медицину к людям на местах»

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Совсем недавно накануне Дня медицинского работника в Туле чествовали лучших врачей и медсестер. Награды вручили более чем тремстам сотрудникам областного здравоохранения. Много это или мало? Какие основные вопросы задают вектор развития регионального здравоохранения региона? Как меняется сама система? Доступность медицины, кадры, профилактика, поддержка участников СВО - на этом сосредоточена работа регионального минздрава. О том, как сегодня живет медицина Тульской области, состоялся разговор в эфире программы «Первые лица» на радио «Комсомольская правда» в Туле с министром здравоохранения региона Сергеем Мухиным.

- Сергей Игоревич, поговорим для начала о профилактике болезней. Сейчас на федеральном уровне все чаще звучит термин «медицина здорового долголетия». Что это вообще значит, и что реально меняется для обычных людей?

- Для нас это, действительно, новый проект, который стартовал в прошлом году по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой. Здесь меняются сами подходы к медицине, мы уходим от модели «ждем, пока заболеем, а потом лечим» к проактивному подходу, к формированию здоровых привычек с юных лет и поддержанию их на протяжении всей жизни. Соответственно, задача системы здравоохранения теперь на ждать проявления заболеваний, а стараться заблаговременно избежать их.

- То есть это, по большому счету, профилактика?

- Да, но гораздо шире - надо учитывать, что здесь речь идет о комплексном подходе. Такого прежде не было - мы начинаем работать с пациентом буквально с репродуктивного здоровья его родителей, то есть, начиная с диспансеризации репродуктивного возраста мамы и папы. Потом мы отслеживаем и контролируем состояние ребенка за счет генетического тестирования. Затем подключается школьная медицина, где мы уже с детского сада начинаем наблюдать за состоянием ребенка. Подключаем опять же репродуктивную систему, но уже для детей-подростков, и для этих целей в этом году открывается центр репродуктивного здоровья на базе нашей детской областной клинической больницы.

Следующий момент - это система «медицинского помощника», когда мы сопровождаем малышей первого года жизни, напоминаем мамам о необходимости пройти те или иные обследования. Такая практика была признана одной из лучших на российском уровне.

Далее - этап работающего человека, когда работодатель на предприятии должен заниматься здоровьем своих сотрудников. Тут у нас есть конкретный хороший опыт, который мы презентовали в Совете Федерации. Императорский оружейный завод, «Тулачермет», «Щекинозот», где помимо активного диспансерного наблюдения за сотрудниками, открыты кабинеты здоровья, предоставлена возможность заниматься спортом. Именно такой комплексный подход и подразумевает «медицина здорового долголетия» - это комплексный подход, мультидисциплинарный.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин в студии радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- Вы привели как положительный пример крупные промышленные предприятия. А как подобную систему можно внедрить в среднем и малом бизнесе? Как заинтересовать такого работодателя?

- У нас есть поручение губернатора разработать и внедрить стандарт по здоровью работников. Подобно уже существующему демографическому стандарту, который приняли многие предприятия региона.

- Детство, трудоспособный возраст - понятно, а эта схема рассчитана на пожилых?

- Несомненно, буквально за два года в два раза в регионе увеличилось число кабинетов на базе поликлиник, которые оказывают медицинскую помощь пожилым людям. А еще в этом году стартует Центр когнитивного здоровья. Все направлено на то, чтобы жители «серебряного возраста» возраста как можно дольше сохраняли свои ментальные способности, свою активность. Причем, эта работа будет выстроена совместно с Министерством социальной защиты, Министерством спорта. Комплексный подход позволит нам охватить и это поколение.

- Мы часто говорим о доступности медицины. В областном центре работают крупные медучреждения. Например, перинатальный центр, онкоцентр, областная больница. А как у нас обстоит ситуация на селе?

- Со стороны Минздрава организована выездная форма работы специалистов районных, областных учреждений на ФАПы. Для маломобильных пациентов организована возможность провести телемедицинскую консультацию. Сейчас можно пользоваться мессенджером MAX, чтобы дистанционно открывать-закрывать листы нетрудоспособности. Все направлено на то, чтобы помощь сделать максимально доступной.

Наша кардиологическая служба регулярно выезжает в сельскую местность для осмотра пациентов. Специалисты с федеральных клиник тоже. Встречное движение налажено тоже - мы доставляем пациентов, при необходимости, в наши лечебные учреждения для консультаций. Хороший опыт - работа медицинского такси нашего онкодиспансера. А еще доставка беременных еще до родов в наш перинатальный центр, чтобы минимизировать риски.

- Когда говорим о техническом прогрессе, о мессенджере, это все-таки не про стариков. А между тем, на селе у нас преимущественно живут они, и подобные новшества им вряд ли подходят…

- Приблизить медицину к людям на местах – наша цель. Мы активно восстанавливаем и строим новые ФАПы. Только за последние два года мы 84 объекта ввели в работу. Возвели 54 модульных здания для амбулаторий и врачей общей практики. Программа модернизации первичного звена продолжается, так. В 2026-м году запланирован ремонт еще пяти объектов, а всего до 2030-го в планах – 28 объектов в опорных населенных пунктах и установка 14 модульных конструкций.

Мы снабдили фельдшеров автомобильным транспортом для того, чтобы они легко могли передвигаться как между населенными пунктами, так и между пациентами. Телемедицинскую консультацию можно легко получить в любом ФАПе. Поэтому, если у пожилого человека нет возможности воспользоваться смартфоном или ему трудно добраться до ФАПа, то фельдшер может доставить его из дома.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин на радио «КП-Тула».

- Тульская область - территория семейного счастья, заявил наш губернатор. Какой вклад в это вносит система здравоохранения? Как выстроена работа с будущими мамами и детьми?

- У нас в Тульской области работает национальный проект «Семья». По этому проекту мы в прошлом году оснастили наш перинатальный центр современнейшим медицинским оборудованием. В прошлом году сюда поступило 130 единиц техники – аппараты лучистого тепла для поддержания оптимальной температуры у новорожденных и лампы фототерапии для лечения патологической желтухи. Кроме того, оснастили пять женских консультаций в прошлом году в районных центрах.

Сейчас мы строим модульную женскую консультацию на территории поселка Ленинский. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы доступная медицина была приближена к нашим жителям, чтобы не требовалось выезжать в Тулу, а получать помощь на местах.

Да сам формат женских консультаций мы изменили на более дружелюбный. Теперь здесь действует служба психолога. А наш подход к родовспоможению был признан одним из лучших и рекомендован для использования на в других субъектах Российской Федерации на заседание Госсовета по направлению «Семья».

Благодаря совместной работе врачей, психологов и социальных помощников за последние пять лет количество абортов в регионе снизилось на 36,6%. Ежегодной удается сохранить более трехсот жизней. Только за первые пять месяцев текущего года предотвращено 152 аборта.

Отдельно стоит отметить, что в Тульской области за прошлый год у нас рекордно низкая младенческая смертность. Это говорит о том, что работа организована должным образом.

- Сегодня один из приоритетов - здоровье участников СВО и их семей. Расскажите про «зеленый коридор». Что это? Как он работает, и как помогают ветеранам восстановиться у нас в регионе?

- В Тульской области создана многоуровневая система поддержки, мы сотрудничаем с фондами «Герой 71», «Защитники Отечества». В каждом лечебном учреждении есть куратор, который сопровождает на этапе приема участников специальной военной операции. На текущий момент уже практически все участники СВО прошли первичную диспансеризацию, больше половины - второй этап. На базе областного госпиталя ветеранов войн, где появились бассейн и инклюзивная спортплощадка, организована система реабилитации. Стартовал проект «Тур выходного дня с психологом», который охватил около пятисот человек, многие из которых продолжают занятия со специалистами после возвращения.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин в гостях на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- Если говорить о крупных медицинских объектах, что будет отремонтировано в ближайшее время в регионе?

- В ближайшие пару-тройку лет капитально отремонтируем поликлиники и стационары в Туле, Алексине, Донском и Узловой. В их числе – поликлиника горбольницы № 2 в тульском Заречье.

- А теперь давайте поговорим о кадрах. В медицине это всегда болевая точка. Какова ситуация сейчас в регионе? Губернатор сообщил о расширении набора целевиков. Расскажите, какие механизмы задействованы, чтобы привлечь людей в медицину?

- В Тульской области действует один из самых широких мер поддержки для медицинских работников. Если говорить про студентов, которые учатся по целевым направлениям в Тульском областном медицинском колледже, то для них в регионе установлены дополнительные выплаты в размере 3 000 рублей плюсом к стипендии. Для целевиков, которые у нас обучаются в высших медицинских учебных заведениях, выплаты составляют 5 000 рублей.

Ординаторам-целевикам доплачивается 10 000. Более того, есть выплаты востребованным специалистам - терапевтам, это педиатрам, неонатологам. Пользуется спросом компенсация найма жилья.

В прошлом году на работу в систему здравоохранения принято 700 врачей и более 1600 специалистов среднего звена. Треть из них – молодые специалисты. Сейчас по договорам о целевом обучении готовятся около тысячи студентов и ординаторов, а также более пятисот студентов медколледжа.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин - о "Клинике года - 2026".

- Сергей Игоревич, в канун профессионального праздника в Туле прошел десятый конкурс «Клиника года», организованный «Комсомольской правдой в Туле совместно с Минздравом региона. В чем, на Ваш взгляд, главная ценность этого проекта для тульского здравоохранения? Что для вас, как для министра, значит, когда жители сами выбирают лучшие медицинские учреждения - это стимул для развития или, наоборот, повод задуматься о проблемах?

- Когда жители отмечают лечебные учреждения, медицинских работников – это, прежде всего, повод порадоваться за наших медработников, потому что это говорит о том, что мы действительно работаем, делаем правильное дело, дарим людям здоровье. А та самая оценка жителей Тульской области говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Уверен, номинированные в этом году на конкурс клиники, все получили свои награды заслуженно.

- Тульская область стала пилотной площадкой для федеральных медицинских центров. Какие решения и технологии сейчас апробируют в нашем регионе?

- Я уже упоминал «Карту здоровья» - мы ее реализовали первыми в России при поддержке Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины.

В этом году НМИЦ кардиологии имени Чазова внедрил у нас цифровой регистр для наблюдения за пациентами после острого коронарного синдрома. Пилот запущен на базе тульского кардиодиспансера, в систему загружено уже более 13 тысяч документов. Искусственный интеллект сам обрабатывает выписные эпикризы, истории болезни и результаты исследований, извлекая более 90 параметров: диагнозы, сопутствующие заболевания, данные осмотров, схему лечения. В планах - масштабировать регистр на другие регионы ЦФО и адаптировать под другие заболевания, включая онкологию.

К тому же, во всех учреждениях с 2023 года работает система поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта. Главная ее цель - разгрузить врача от рутины и помочь быстрее поставить точный диагноз. Технологии берут на себя обработку огромных объемов информации, экономят время специалиста и снижают риск ошибки. Врачи ставят диагноз точнее и быстрее, а значит, лечение становится эффективнее. Пациент получает помощь качественнее и без лишних проволочек.