Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов на радио «КП-Тула» пожелал уважать друг друга на дороге

Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Как на протяжении 90-летней истории Госавтоинспекция обеспечивает безопасность участников дорожного движения? Какие вызовы сегодня стоят перед службой? Что изменится на дорогах в ближайшее время?
Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Об этом, а также о необходимости соблюдении правил дорожного движения начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов рассказал в гостях программы «Первые лица» на радио «Комсомольская правда» в Туле.
Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
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13 июля в 11.00 и 15.00,
14 июля в 13.00 и 17.00,
15 июля в 11.00 и 17.00,
16 июля в 11.00 и 13.00,
17 июля в 13.00 и 15.00,
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19 июля в 11.00 и 17.00,
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