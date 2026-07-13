Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов на радио «КП-Тула» пожелал уважать друг друга на дороге

Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Как на протяжении 90-летней истории Госавтоинспекция обеспечивает безопасность участников дорожного движения? Какие вызовы сегодня стоят перед службой? Что изменится на дорогах в ближайшее время?

Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов в студии радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Об этом, а также о необходимости соблюдении правил дорожного движения начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов рассказал в гостях программы «Первые лица» на радио «Комсомольская правда» в Туле.

Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов в гостях на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Слушайте эфиры на радио «Комсомольская правда» в Туле (93,3 FM)! Тут сетка эфиров.

13 июля в 11.00 и 15.00,

14 июля в 13.00 и 17.00,

15 июля в 11.00 и 17.00,

16 июля в 11.00 и 13.00,

17 июля в 13.00 и 15.00,

18 июля в 15.09 и 17.00,

19 июля в 11.00 и 17.00,

20 июля в 13.00.

Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов на радио «КП-Тула».

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