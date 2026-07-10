Александр Лежебоков: Надо любить то, что создаешь

Бенефициар ГК "Техностиль" Егор Атанов, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, инвестор ООО "Тульский завод крупных деталей" Александр Лежебоков.

ПСГ «Перспектива» - надежный и мощный флагман строительной индустрии Тульского региона. Технологические возможности группы востребованы в масштабе Центрального федерального округа.

- Александр Васильевич, в июне вы входили в состав делегации Тульской области на Петербургском международном экономическом форуме. Какие конкретные решения удалось закрепить по итогам форума и какие планы у ПСГ «Перспектива» на ближайшее будущее?

- ПСГ «Перспектива» поступательно движется вперед, шаг за шагом повышая качество продукции и технологических процессов на всех производственных площадках, активно участвуя в федеральных программах, высотном и малоэтажном строительстве в ЦФО и Тульском регионе. Наши изделия из сборного железобетона, товарные смеси и растворы пользуются высоким спросом. Сегодня готов рассказать о двух перспективных решениях, имеющих особое значение для ПСГ «Перспектива». Эти проекты открывают новые возможности и станут важной вехой в развитии группы и жителей Тульского региона.

На экономическом форуме состоялось знаковое событие: Правительство Тульской области и ПСГ «Перспектива» приняли соглашение о долгосрочном партнерстве в интересах ООО «Тульский завод крупных деталей», входящий в состав группы. Достигнутые договоренности - импульс для мощного технологического прорыва в производстве.

Новый проект ПСГ "Перспектива" - "Клубный дом на Кутузова".

ООО «ТЗКД» и сегодня задает высокую планку в отрасли. Новый проект призван существенно ее поднять. В период с 2026 по 2030 год на заводе планируем масштабную трансформацию: нарастить производственные мощности, провести модернизацию технологических линий, создать и внедрить современные автоматизированные системы управления. В числе крупных инфраструктурных шагов — строительство современного склада цемента с линией централизованной подачи, а также обеспечение полной теплоэнергетической автономии предприятия. Расширение производственных возможностей завода даст возможность нарастить выпуск железобетонных изделий, а значит, внесет вклад в развитие строительной отрасли, повысит качество жизни людей в нашем регионе и Центральном федеральном округе. Эти преобразования дадут социальную и экономическую отдачу: появятся свыше 100 новых рабочих мест, увеличатся налоговые отчисления в бюджет.

Второй момент: ПСГ «Перспектива» сообщает о начале строительства жилого комплекса бизнес класса — «Клубный дом на Кутузова». Это не просто новый адрес на карте города, а продуманное пространство для полноценной и гармоничной жизни. Архитектурный ансамбль складывается из двух разноэтажных корпусов — восьмиэтажного и пятиэтажного. Такое решение придает облику комплекса выразительность, не нарушая общей гармонии: силуэты домов органично вписываются в городскую среду, сохраняя собственный характер. Особую ценность проекту придает камерность. Малоэтажность, собственная закрытая территория и круглосуточный контроль доступа формируют атмосферу уединенности и защищенности. Такая приватность дает возможность прочувствовать домашний уют, насладиться спокойствием, оценить атмосферность пространства, комфорт и функционал спортивных сооружений и детских площадок.

Управляющий партнер "Новиком Групп" Сергей Новик и генеральный директор СК "Геометрия" Алексей Губанов.

- Недавно мы рассказывали о работе «Первомайского завода ЖБИ» — одного из старейших предприятий региона, входящем в состав ПСГ «Перспектива». Среди туляков и жителей Московского региона растет интерес к малоэтажному строительству, в частности, к домокомплектам, выпускаемым заводом. Как развивается это направление?

- Домокомплекты для малоэтажного строительства выпускают два завода группы: ООО «ТЗКД» и ООО «Первомайский завод ЖБИ». Проект набирает обороты — динамика развития стабильно положительная. Вместе заводы формируют сильный и востребованный сегмент предложений для малоэтажного жилищного строительства. Продукция заводов: дома площадью от 60 до 125 кв. м — прочно закрепилась в своей нише и пользуется спросом. Сейчас ПСГ «Перспектива» активно расширяет географию присутствия: ведутся переговоры с компаниями Московского региона и других субъектов ЦФО о выходе на массовый сегмент рынка. На территории Тульской области эксклюзивным партнером по реализации продукции выступает группа компаний СК «ГЕОМЕТРИЯ» — «НОВИКОМ ГРУПП». Это проверенные временем партнеры: более десяти лет они успешно специализируются на коттеджном строительстве и возведении частных домовладений по индивидуальным проектам. За годы работы компания выстроила комплексную систему поддержки клиентов. Сегодня она включает целый ряд удобных инструментов: ипотечное кредитование в партнерстве с ведущими банками; возможность рассрочки платежа; разработку персонального проекта дома с учетом пожеланий заказчика; поэтапное выполнение работ с жестким контролем сроков на каждом этапе. Приобретая домокомплект от ПСГ «Перспектива» через ГК СК «ГЕОМЕТРИЯ» — «НОВИКОМ ГРУПП», покупатель получает не просто строительный набор, а полноценное сопровождение — от первого обращения до заселения в готовый дом. При этом исключены дополнительные скрытые переплаты: стоимость остается прозрачной на всех этапах сотрудничества.

Такие современные коттеджи получаются из готовых домокомплектов, производимых на "Первомайском заводе ЖБИ".

- Получается, впереди — захватывающее, полное возможностей будущее!

- Получается так! Во многом его облик определяют именно подходы к строительству. Для ПСГ «Перспектива» строительство — не просто возведение зданий. Мы не заполняем городские кварталы типовыми объемами, а вкладываем в каждый проект идею, смысл и веру в то, что будущее начинается с места, где хочется жить. Этот подход неизменен вне зависимости от масштаба: он важен и для величественных высоток, и для уютного малоэтажного строительства. Созидать для нас — значит, в первую очередь, думать о человеке, чувствовать его потребности и запросы. А еще важно вкладывать душу в свою профессию, любить то, что создаешь. Тогда и будет результат.

Подробнее о проектах и партнерах компании:

tzkd71.ru

tula-gbi.ru

кварталнакутузова.рф

geometria71.ru

novikom.pro

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«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». Входит в ПСГ «Перспектива».

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