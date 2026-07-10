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Общество10 июля 2026 6:00

Александр Лежебоков: Надо любить то, что создаешь

Сегодня наш собеседник - генеральный директор Промышленно-строительной группы «Перспектива», заслуженный строитель РФ, кандидат технических наук Александр Лежебоков
Наталья КОНОВА
Бенефициар ГК "Техностиль" Егор Атанов, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, инвестор ООО "Тульский завод крупных деталей" Александр Лежебоков.

Бенефициар ГК "Техностиль" Егор Атанов, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, инвестор ООО "Тульский завод крупных деталей" Александр Лежебоков.

ПСГ «Перспектива» - надежный и мощный флагман строительной индустрии Тульского региона. Технологические возможности группы востребованы в масштабе Центрального федерального округа.

- Александр Васильевич, в июне вы входили в состав делегации Тульской области на Петербургском международном экономическом форуме. Какие конкретные решения удалось закрепить по итогам форума и какие планы у ПСГ «Перспектива» на ближайшее будущее?

- ПСГ «Перспектива» поступательно движется вперед, шаг за шагом повышая качество продукции и технологических процессов на всех производственных площадках, активно участвуя в федеральных программах, высотном и малоэтажном строительстве в ЦФО и Тульском регионе. Наши изделия из сборного железобетона, товарные смеси и растворы пользуются высоким спросом. Сегодня готов рассказать о двух перспективных решениях, имеющих особое значение для ПСГ «Перспектива». Эти проекты открывают новые возможности и станут важной вехой в развитии группы и жителей Тульского региона.

На экономическом форуме состоялось знаковое событие: Правительство Тульской области и ПСГ «Перспектива» приняли соглашение о долгосрочном партнерстве в интересах ООО «Тульский завод крупных деталей», входящий в состав группы. Достигнутые договоренности - импульс для мощного технологического прорыва в производстве.

Новый проект ПСГ "Перспектива" - "Клубный дом на Кутузова".

Новый проект ПСГ "Перспектива" - "Клубный дом на Кутузова".

ООО «ТЗКД» и сегодня задает высокую планку в отрасли. Новый проект призван существенно ее поднять. В период с 2026 по 2030 год на заводе планируем масштабную трансформацию: нарастить производственные мощности, провести модернизацию технологических линий, создать и внедрить современные автоматизированные системы управления. В числе крупных инфраструктурных шагов — строительство современного склада цемента с линией централизованной подачи, а также обеспечение полной теплоэнергетической автономии предприятия. Расширение производственных возможностей завода даст возможность нарастить выпуск железобетонных изделий, а значит, внесет вклад в развитие строительной отрасли, повысит качество жизни людей в нашем регионе и Центральном федеральном округе. Эти преобразования дадут социальную и экономическую отдачу: появятся свыше 100 новых рабочих мест, увеличатся налоговые отчисления в бюджет.

Второй момент: ПСГ «Перспектива» сообщает о начале строительства жилого комплекса бизнес класса — «Клубный дом на Кутузова». Это не просто новый адрес на карте города, а продуманное пространство для полноценной и гармоничной жизни. Архитектурный ансамбль складывается из двух разноэтажных корпусов — восьмиэтажного и пятиэтажного. Такое решение придает облику комплекса выразительность, не нарушая общей гармонии: силуэты домов органично вписываются в городскую среду, сохраняя собственный характер. Особую ценность проекту придает камерность. Малоэтажность, собственная закрытая территория и круглосуточный контроль доступа формируют атмосферу уединенности и защищенности. Такая приватность дает возможность прочувствовать домашний уют, насладиться спокойствием, оценить атмосферность пространства, комфорт и функционал спортивных сооружений и детских площадок.

Управляющий партнер "Новиком Групп" Сергей Новик и генеральный директор СК "Геометрия" Алексей Губанов.

Управляющий партнер "Новиком Групп" Сергей Новик и генеральный директор СК "Геометрия" Алексей Губанов.

- Недавно мы рассказывали о работе «Первомайского завода ЖБИ» — одного из старейших предприятий региона, входящем в состав ПСГ «Перспектива». Среди туляков и жителей Московского региона растет интерес к малоэтажному строительству, в частности, к домокомплектам, выпускаемым заводом. Как развивается это направление?

- Домокомплекты для малоэтажного строительства выпускают два завода группы: ООО «ТЗКД» и ООО «Первомайский завод ЖБИ». Проект набирает обороты — динамика развития стабильно положительная. Вместе заводы формируют сильный и востребованный сегмент предложений для малоэтажного жилищного строительства. Продукция заводов: дома площадью от 60 до 125 кв. м — прочно закрепилась в своей нише и пользуется спросом. Сейчас ПСГ «Перспектива» активно расширяет географию присутствия: ведутся переговоры с компаниями Московского региона и других субъектов ЦФО о выходе на массовый сегмент рынка. На территории Тульской области эксклюзивным партнером по реализации продукции выступает группа компаний СК «ГЕОМЕТРИЯ» — «НОВИКОМ ГРУПП». Это проверенные временем партнеры: более десяти лет они успешно специализируются на коттеджном строительстве и возведении частных домовладений по индивидуальным проектам. За годы работы компания выстроила комплексную систему поддержки клиентов. Сегодня она включает целый ряд удобных инструментов: ипотечное кредитование в партнерстве с ведущими банками; возможность рассрочки платежа; разработку персонального проекта дома с учетом пожеланий заказчика; поэтапное выполнение работ с жестким контролем сроков на каждом этапе. Приобретая домокомплект от ПСГ «Перспектива» через ГК СК «ГЕОМЕТРИЯ» — «НОВИКОМ ГРУПП», покупатель получает не просто строительный набор, а полноценное сопровождение — от первого обращения до заселения в готовый дом. При этом исключены дополнительные скрытые переплаты: стоимость остается прозрачной на всех этапах сотрудничества.

Такие современные коттеджи получаются из готовых домокомплектов, производимых на "Первомайском заводе ЖБИ".

Такие современные коттеджи получаются из готовых домокомплектов, производимых на "Первомайском заводе ЖБИ".

- Получается, впереди — захватывающее, полное возможностей будущее!

- Получается так! Во многом его облик определяют именно подходы к строительству. Для ПСГ «Перспектива» строительство — не просто возведение зданий. Мы не заполняем городские кварталы типовыми объемами, а вкладываем в каждый проект идею, смысл и веру в то, что будущее начинается с места, где хочется жить. Этот подход неизменен вне зависимости от масштаба: он важен и для величественных высоток, и для уютного малоэтажного строительства. Созидать для нас — значит, в первую очередь, думать о человеке, чувствовать его потребности и запросы. А еще важно вкладывать душу в свою профессию, любить то, что создаешь. Тогда и будет результат.

Подробнее о проектах и партнерах компании:

tzkd71.ru

tula-gbi.ru

кварталнакутузова.рф

geometria71.ru

novikom.pro

Застройщик: Непубличное акционерное общество

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». Входит в ПСГ «Перспектива».

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