Туризм – в центре внимания

Туризм в Тульской области – в центре внимания.

Как сообщил заместитель губернатора Ярослав Раков, с января текущего года ведется подготовка новой стратегии развития туризма. Основная задача – перезагрузить отрасль, используя наработанный опыт в кардинально новых форматах и проектах. Сформирована рабочая группа, в обсуждение вовлечены отельеры, рестораторы, гиды, туроператоры и производители сувениров, представители муниципалитетов и молодежных сообществ. Всего более 400 человек приняли участие в формировании ключевых подходов стратегии. Они провели конкурентный анализ не только соседних регионов, но и субъектов-лидеров внутреннего туризма в стране.

Туризм в Тульской области – в центре внимания.

Ярослав Раков отметил, что туризм стал полноценной отраслью экономики Тульской области: гостей принимают более 250 гостиниц и баз отдыха, работает 86 аттестованных гидов, в сфере занято более 6000 человек, объем оказанных услуг превышает 6 млрд рублей в год. С 2017 года число туристов практически утроилось и достигло 2 млн гостей в год.

Стратегия на будущее

При формировании новой стратегии ключевой подход к развитию отрасли останется кластерным. Приоритетными и сквозными для всех кластеров станут, кроме культурно-познавательного, автомобильный и гастрономический туризм, а также въездной туризм – с приемом иностранных гостей. Во въездном туризме акцент будет сделан на маршрутах для китайского гостя: первая гостиница уже в этом году прошла сертификацию «China Friendly». Там создана необходимая инфраструктура: в частности, адаптированы меню, навигация внутри отеля, подготовлены буклеты на китайском языке, в номерах работает китайское телевидение.

По автомобильному туризму усилия направят на развитие придорожных сервисов. Среди амбициозных целей: удержание транзитного трафика по трассе М-4. В этом году будет сделан первый важный шаг – установка навигации.

«Дорога на юг» – это кластер, в котором на пути следования федеральной трассы М-4 «Дон» расположены шесть муниципалитетов: Веневский и Ефремовский муниципальные округа, Узловский и Богородицкий районы, Новомосковск и Донской. В Тульской области реализуется региональная программа развития автотуризма: в рамках ее мероприятий планы по ремонту дорог учитывают прохождение автомобильных маршрутов.

Сегодня большинство регионов страны ведет борьбу за привлечение туристов. В этих условиях поставлена стратегическая цель развития индустрии на ближайшие 10 лет – трансформация Тульской области в высококонкурентный, туристически привлекательный регион с устойчивым образом «Территории семейного счастья» – края мастерства, живой истории, гастрономии и семейного гостеприимства.

В рамках гастрономического туризма в регионе за последнее время сделан большой прорыв. Уже сейчас в меню тульских ресторанов и кафе есть местные блюда и фирменный кофе, меню «Семейное счастье» и левшинские сеты. В перспективе в каждом кафе и ресторане в туристических локациях должно появиться хотя бы одно «тульское» блюдо.

Туризм в Тульской области – в центре внимания.

Министр туризма Тульской области Елена Мартынова доложила о выполнении поручений губернатора.

- С 1 августа Агентство развития туризма запускает экскурсионные поездки для внутренних туристов в Епифань, на Куликово поле, в Дубну, Одоев и Белев. Для проведения экскурсий выделен туристический автобус со специальным дизайном. Записаться можно на портале визиттула.рф.

К осени подготовлена событийная программа для привлечения туристов в межсезонье: 2-4 октября в историческом центре Тулы пройдет гастрономический фестиваль «Левшин 2.0», куда пригласят студентов колледжей из проекта «Тульская кухня», а 5-8 ноября в ТИК «Октава» для представителей креативных индустрий пройдет фестиваль «Дизайн-выходные», - рассказала Елена Мартынова.

По всем направлениям

Конкуренция в сфере туризма растет. Чтобы удержать внимание туристов, область будет развивать не только музеи, но и активный отдых: походы, сплавы и экотропы.

- Необходимо продвижение туристических предложений региона как с помощью офлайн, так и онлайн-технологий. Особое внимание надо уделить развитию инклюзивного туризма, необходимо обсудить аспекты по совершенствованию отрасли вместе с представителями НКО и родителями детей с ОВЗ, - отметил Дмитрий Миляев.