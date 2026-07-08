Когда в гостях совсем, как дома. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красивский дом для пожилых людей называется «Забота». И не случайно. В этом мы убедились, познакомившись с бытом пребывающих здесь пенсионеров.

Дата нашего пресс-тура совпала со встречей губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с Президентом России Владимиром Путиным в Москве. В числе обсужденных тем был и ход реализации в регионе социально-демографической политики, в том числе в рамках нацпроекта «Семья».

В частности, в беседе с Главой государства Дмитрий Миляев подчеркнул: «Вы неоднократно говорили о том, что все национальные проекты должны быть нацелены на человека, а основу государственного управления составляет поддержка и забота о семье, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Мы для себя выработали стратегию - «Тульская область – территория семейного счастья». Наша задача – создать условия для комфортной жизни всех категорий населения и всех возрастов...».

Губернатор Дмитрий Миляев.

Наиболее актуальная фраза для нашего пресс-тура – «для всех возрастов». И вот почему.

Красивский дом для пожилых «Забота» построен в 2024 году. Это возведенный с нуля комплекс, где маломобильные и пожилые люди могут жить в комфортных условиях, приближенных к домашним, находясь под медицинским контролем. Ранее учреждения такого профиля размещали в приспособленных, часто вторично используемых помещениях.

Комплекс зданий площадью более 19 тысяч кв. м является самым большим в ЦФО. Здание состоит из нескольких жилых блоков, рассчитанных на размещение 288 подопечных, и социально-медицинского корпуса. Комнаты жилого блока предусматривают 2-5 местное проживание, учитывают потребности маломобильных жителей.

Социально-медицинский блок включает кабинеты светолечения, теплолечения, лазеротерапии, ванну для сухого гидромассажа. Здесь размещены лаборатория и кабинеты хирурга, стоматологический, массажный и смотровой кабинеты. Есть помещения для занятий лечебной физкультурой и даже сенсорная комната.

Когда в гостях совсем, как дома. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В учреждении работают парикмахерская, подологический и маникюрный кабинеты, кинозал с системой 3D-показа, библиотека. Зоны отдыха оснащены креслами-реклайнерами, экранами с проекторами, интерактивными столами, есть столы для бильярда и аэрохоккея.

В штате учреждения более 300 человек: врачи, сиделки, специалисты по реабилитационной работе и долговременному уходу, психологи…

Сейчас социальными услугами учреждения пользуются 242 человека. Из них на постоянном стационаре 131 человек, на условиях временного пребывания 38, еще 73 – в психоневрологическом отделении. Самому возрастному подопечному - 96 лет!

Пожилые люди пользуются обширным спектром физиопроцедур - от электрофореза и ультразвуковой терапии до лазеротерапии, светолечения, гальванических ванн. К их услугам многофункциональный тренажер, реабилитационный комплекс для восстановления навыков ходьбы с биологической обратной связью, эллиптический эргометр, велотренажер, беговая дорожка.

Нина Петровна Мациевская. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нина Петровна Мациевская:

- Сюда я попала после инсульта. Одна рука пока не действует, но ноги начали работать: я уже велосипед кручу. Встаю, держусь, потихоньку хожу. Занимаюсь на велотренажере с удовольствием. Пообещала подругам: встану на ноги и приеду к ним. Сложно? Когда занимаешься постоянно, легко. А чуть заболеешь, снова тяжело. Но я трудности одолеваю, главное - настрой на результат.

В учреждении сформирована безбарьерная среда: корпусы оборудованы поручнями, пандусами, съездами, имеются лифты; активно используются электрические подъемники, ванны-вертикализаторы, современные инвалидные кресла, в том числе электрические. Здесь ведут прием собственные врачи и врачи-специалисты Плавской ЦРБ им. С. С. Гагарина. Принимают гинеколог, стоматолог, невролог, хирург и др.

Не медициной единой

Но не медициной единой живут здесь люди. В «Заботе» есть православный храм, где священник Чернской Церкви Покрова Пресвятой Богородицы проводит религиозные обряды. Для представителей других религиозных конфессий есть отдельная молельная комната.

Алла Титовна Мироненко. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алла Титовна Мироненко:

- Меня всегда привлекало искусство. Когда-то я писала книги. В 2011 году издала сборник «Космическое разумо-вечное: колыбель жизни над миром». Сейчас руки не работают, как раньше, поэтому только вяжу. А иначе что делать? Я не привыкла сидеть без дела, всегда много работала. А еще люблю стихи: вспоминаю, как в Ленинграде, будучи студенткой, я была старостой театральной группы.

Подопечные «Заботы» общаются даже через огромные расстояния - не через Интернет, а по старинке, в переписке.

Вера Сергеевна Смирнова. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вера Сергеевна Смирнова участвует во всероссийской акции «Внук по переписке» - общается с девушкой Алиной из Владикавказа. Они никогда не видели друг друга, но связь между ними - настоящая.

- Мои дети погибли давно, - горько вздыхает она. – Когда я впервые читала письмо этой юной девушки вслух, все вокруг плакали. Мурашки по коже. Это не просто слова: это живая ниточка между людьми, которые вдруг стали родными. Такие строки возвращают в жизнь тепло.

А еще проживающие здесь ярко и дружно проводят часы досуга. Есть свой вокальный коллектив, рыболовный клуб, швейная мастерская, где шьют мягкие игрушки, подушки и сувениры, столярная мастерская, где изготавливают деревянные пособия для маломобильных получателей социальных услуг, новогодние игрушки, талисманы для бойцов СВО.

Алексей Юрьевич Доронин. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Юрьевич Доронин:

- Мы начинали с двух лобзиков. А теперь, вон, сколько всего - инструменты, возможности. Сейчас делаем кораблик, собираем китайскую композицию. Очень помогает развивать мелкую моторику после инсульта, например. Реабилитацию проходим не только медицинскую, но и творческую. Этим проектом уже неделю занимаемся. Выжигаем, мастерим…

Добрая традиция в «Заботе» - еженедельные чаепития в фиточайной и кулинарный клуб. Подопечные дома регулярно становятся победителями творческих конкурсов, фестивалей, акций.

Павел Павлович Щелкунов, 84 года. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Павел Павлович Щелкунов, 84 года:

- Я спортсмен. Шашки - мое все. В этом году взял первое место на областных соревнованиях. Кубок есть, медаль. В прошлом году два кубка было. В ноябре снова поедем на соревнования. Какие наши годы?

О том, что жизнь бурлит в «Заботе» во всех смыслах, говорит и состоявшаяся в 2025 году выездная двойная регистрация брака - родились две новые семьи.

Александр Николаевич и Надежда Михайловна. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Николаевич и Надежда Михайловна познакомились больше года назад здесь, в этом учреждении. Оба вышли из карантина после переезда сюда, и оказалось, что их комнаты рядом. Сначала встречались в столовой, потом стали спускаться в лифте вместе. Так началась дружба.

- С нами беседовали психологи и заметили: мы подходим друг другу. Решили пожениться, год назад подали заявление. Свадьба была настоящей: платья, кольца, подготовка. Невесте сделали прическу и макияж.

- В чем секрет счастья?

- Надо понимать друг друга, уметь прощать. Так и живем - уважаем и ухаживаем друг за другом.

С новой стороны

Дом-интернат для пожилых «Забота» взаимодействует с Добровольческим движением «Даниловцы», местным историко-краеведческим музеем, Чернской детской музыкальной школой, районной библиотекой...

Наталья Голоденко, заведующая социально-психологическим отделением. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наталья Голоденко, заведующая социально-психологическим отделением:

- Идея инклюзивного волонтерства родилась после конференции в Волгограде, где я познакомилась с волонтерами из Волжского дома социального обслуживания. Когда вернулась, поняла: нашим проживающим это необходимо. Отклик в сердцах наших ребят был огромный. Инклюзивное волонтерство поменяло отношение жителей Чернского района к нашим проживающим. Когда люди увидели, что они контактные, что они могут помочь - люди потянулись к нам. Мы открылись для них с другой стороны.

Наши волонтеры помогают пожилым: доставляют коляски, развозят мобильную библиотеку, оказывают любую посильную помощь.

Когда в гостях совсем, как дома. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Раньше местные жители нас сторонились. Мы начали выводить наших проживающих в свет: чистили снег на территории района, облагораживали памятники. Взгляд людей поменялся. Первый раз, когда я пригласила к нам школьников, многие родители были против. Но шаг за шагом мы открыли двери в мир социального обслуживания. Показали, что проживающие здесь пожилые люди самые обычные: знакомятся, создают семьи, трудятся. Сейчас к нам привозят даже детей из детского сада.

Наша задача - пересмотреть отношение к таким людям, настроить более продуктивное и активное взаимодействие с семьями, вовлечь их в жизнь учреждения. Уверена, что мы сможем изменить отношение к таким домам-интернатам, соединив одиноких людей с окружающим их миром.

Узнать больше о жизни дома для пожилых можно в соцсетях учреждения ВКонтакте https://vk.com/domzabota71