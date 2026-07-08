Будущее тульского здравоохранения. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тульский областной медицинский колледж - ключевая площадка для подготовки средних медицинских кадров в регионе. Каждый год учебное заведение выпускает квалифицированных специалистов, большинство из которых находят работу в медучреждениях родного региона, остаются здесь жить, строят карьеру и создают семьи.

В этом году колледж подготовил более 680 молодых специалистов, среди которых 117 человек - целевики. В колледже созданы все условия для качественной подготовки кадров: обновлена учебная база, отремонтированы и оснащены современным оборудованием учебные помещения, приведено в порядок общежитие.

Студенты проходят практику в больницах региона, а на старших курсах многие уже работают по специальности. Для помощи в трудоустройстве в колледже создан кадровый центр.

С 2025 года колледж стал участником федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря этому, в учебное заведение поступит передовое оборудование - в частности, роботы-симуляторы нового поколения. С их помощью студенты смогут тренироваться в условиях, почти неотличимых от реальных экстренных ситуаций, совершенствуя навыки диагностики и оказания неотложной помощи.

Напоминаем, что подготовка квалифицированных кадров для здравоохранения – важная задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открывая церемонию вручения дипломов, министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин подчеркнул:

- Выпускникам, а теперь уже нашим коллегам, хочу пожелать помнить о необходимости постоянного развития и движения вперед. Самое главное - быть специалистом, который будет востребован и нужен пациентам и который сам будет получать удовольствие от профессии. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, на знаниях, которые вы получили на колледжах. Без самосовершенствования невозможна ни одна профессия, особенно это касается нашей с вами. Педагогам - искренние слова благодарности, вы вложили частичку души в каждого выпускника.

Колледж продолжает развиваться, появляются новые специальности. В этом году мы запускаем специальность стоматолога, планируем открыть филиал в Алексине.

Напомним, что в этом году более 200 молодых специалистов пополнят ряды лечебных учреждений по всей Тульской области. В регионе при поддержке губернатора Дмитрия Миляева действует программа «Земский фельдшер»: ее участники получают от 500 до 750 тысяч рублей - сумма зависит от удаленности населенного пункта. Молодым специалистам после трех лет работы выплачивают пять окладов, компенсируют расходы на аренду жилья или предоставляют служебные квартиры, фельдшеров обеспечивают служебными автомобилями.

Анастасия Шарапова, выпускница по специальности «Сестринское дело». Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Шарапова, выпускница по специальности «Сестринское дело»:

- Со школы интересовалась биологией, медициной. В семье врачей раньше не было. Сама приняла решение развиваться в этой сфере и сейчас, закончив колледж, ни минуты не пожалела о своем выборе.

Поступать решила целевиком: мне не нужно искать работу. Уже выбрала медучреждение, где буду работать - больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина.

Ольга Аниканова, выпускница по специальности «Сестринское дело». Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ольга Аниканова, выпускница по специальности «Сестринское дело»:

- У меня вся семья по профессии медики. Детство связано с медициной: с ранних лет мама и сестра меня водили в больницы, показывали, как работают с больными. Мне было интересно. Целевиком я стала после того, как прошла первую практику в больнице: мне понравились и условия, и коллектив. Решила, что буду там работать. Сейчас расширяю свои навыки: учусь на курсах анестезиологов.

Анастасия Алещева, выпускница по специальности «Лечебное дело». Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Алещева, выпускница по специальности «Лечебное дело»:

- Всегда хотела помогать людям и делать добрые дела, поэтому, когда встал выбор профессии, решила выучиться на медика. Годы учебы буду вспоминать часто и с удовольствием: у нас были прекрасные преподаватели, замечательная группа, теплая атмосфера. Заранее выбрала именно целевое обучение, потому что для меня важно надежное трудоустройство. Это как залог стабильного будущего. Место работы тоже очень понравилось – это Ленинская районная больница. Надеюсь, что быстро вольюсь в новый коллектив и начну нарабатывать первый профессиональный опыт.