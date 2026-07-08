Будущее тульского здравоохранения.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Тульский областной медицинский колледж - ключевая площадка для подготовки средних медицинских кадров в регионе. Каждый год учебное заведение выпускает квалифицированных специалистов, большинство из которых находят работу в медучреждениях родного региона, остаются здесь жить, строят карьеру и создают семьи.
В этом году колледж подготовил более 680 молодых специалистов, среди которых 117 человек - целевики. В колледже созданы все условия для качественной подготовки кадров: обновлена учебная база, отремонтированы и оснащены современным оборудованием учебные помещения, приведено в порядок общежитие.
Студенты проходят практику в больницах региона, а на старших курсах многие уже работают по специальности. Для помощи в трудоустройстве в колледже создан кадровый центр.
С 2025 года колледж стал участником федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря этому, в учебное заведение поступит передовое оборудование - в частности, роботы-симуляторы нового поколения. С их помощью студенты смогут тренироваться в условиях, почти неотличимых от реальных экстренных ситуаций, совершенствуя навыки диагностики и оказания неотложной помощи.
Напоминаем, что подготовка квалифицированных кадров для здравоохранения – важная задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Открывая церемонию вручения дипломов, министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин подчеркнул:
- Выпускникам, а теперь уже нашим коллегам, хочу пожелать помнить о необходимости постоянного развития и движения вперед. Самое главное - быть специалистом, который будет востребован и нужен пациентам и который сам будет получать удовольствие от профессии. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, на знаниях, которые вы получили на колледжах. Без самосовершенствования невозможна ни одна профессия, особенно это касается нашей с вами. Педагогам - искренние слова благодарности, вы вложили частичку души в каждого выпускника.
Колледж продолжает развиваться, появляются новые специальности. В этом году мы запускаем специальность стоматолога, планируем открыть филиал в Алексине.
Напомним, что в этом году более 200 молодых специалистов пополнят ряды лечебных учреждений по всей Тульской области. В регионе при поддержке губернатора Дмитрия Миляева действует программа «Земский фельдшер»: ее участники получают от 500 до 750 тысяч рублей - сумма зависит от удаленности населенного пункта. Молодым специалистам после трех лет работы выплачивают пять окладов, компенсируют расходы на аренду жилья или предоставляют служебные квартиры, фельдшеров обеспечивают служебными автомобилями.
Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Анастасия Шарапова, выпускница по специальности «Сестринское дело»:
- Со школы интересовалась биологией, медициной. В семье врачей раньше не было. Сама приняла решение развиваться в этой сфере и сейчас, закончив колледж, ни минуты не пожалела о своем выборе.
Поступать решила целевиком: мне не нужно искать работу. Уже выбрала медучреждение, где буду работать - больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина.
Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ольга Аниканова, выпускница по специальности «Сестринское дело»:
- У меня вся семья по профессии медики. Детство связано с медициной: с ранних лет мама и сестра меня водили в больницы, показывали, как работают с больными. Мне было интересно. Целевиком я стала после того, как прошла первую практику в больнице: мне понравились и условия, и коллектив. Решила, что буду там работать. Сейчас расширяю свои навыки: учусь на курсах анестезиологов.
Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Анастасия Алещева, выпускница по специальности «Лечебное дело»:
- Всегда хотела помогать людям и делать добрые дела, поэтому, когда встал выбор профессии, решила выучиться на медика. Годы учебы буду вспоминать часто и с удовольствием: у нас были прекрасные преподаватели, замечательная группа, теплая атмосфера. Заранее выбрала именно целевое обучение, потому что для меня важно надежное трудоустройство. Это как залог стабильного будущего. Место работы тоже очень понравилось – это Ленинская районная больница. Надеюсь, что быстро вольюсь в новый коллектив и начну нарабатывать первый профессиональный опыт.