Десятый фестиваль «Толстой» прошел в Ясной Поляне, собрав тысячи зрителей. Фото: Анна КОНЕВА.

Сегодня в музее-усадьбе «Ясная Поляна» прошел заключительный день юбилейного X Международного театрального фестиваля «Толстой». Три дня, с 3 по 5 июля, родовое имение Льва Николаевича превратилось в открытую театральную сцену, собравшую ведущие театры страны и тысячи зрителей.

Главным событием фестиваля стала премьера балета «Анна Каренина» Московского академического театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Спектакль, поставленный хореографом Максимом Севагиным на музыку Ильи Демуцкого, впервые был показан широкой публике именно в Ясной Поляне - всего через неделю после московской премьеры. Организаторы отмечают, что многие москвичи предпочли смотреть постановку в усадьбе, где восполнена линия Левина и Китти, часто уходившая на второй план.

Второй ключевой постановкой стал спектакль Театра Наций «Обыкновенная смерть» по повести «Смерть Ивана Ильича». В главной роли - народный артист России Евгений Миронов, режиссер - Валерий Фокин. Постановка шла на камерной сцене, где для гостей возведена крытая площадка на 244 места.

Десятый фестиваль «Толстой» прошел в Ясной Поляне: балет-премьера, Евгений Миронов и «культурный меч» России. Фото: Анна КОНЕВА.

На церемонии открытия губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал творчество Льва Толстого «культурным мечом, способным разрубить любые преграды и изоляцию». Глава региона также напомнил, что в 2028 году страна будет отмечать 200-летие со дня рождения великого писателя, и фестиваль стал частью масштабной подготовки к этому юбилею.

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая отметила, что в этом году организаторы стремились создать философское и задумчивое настроение, сделав акцент на семейную аудиторию: «Наша мечта сбывается: в Ясную Поляну приезжают семьями и находят себе занятия по душе. Ясная Поляна стала территорией семейного счастья».

Десятый фестиваль «Толстой» прошел в Ясной Поляне: балет-премьера, Евгений Миронов и «культурный меч» России. Фото: Анна КОНЕВА.

Всего в афишу юбилейного фестиваля вошли 24 спектакля и более 20 разноплановых мероприятий на 15 площадках в разных частях усадьбы. Для гостей подготовлены кинопоказы на сеновале, образовательные встречи с Евгением Мироновым, Валерием Фокиным и Максимом Севагиным, пять спецпроектов по биографии писателя, аудиоспектакль-променад «Дневник для одного себя» и спектакль-променад «Дом, который покинул Лев». Отдельная программа рассчитана на детей: спектакли, мастер-классы и уличные постановки.

Фестиваль был организован Международным фондом «Наследие Л. Н. Толстого» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Тульской области. Несмотря на пасмурную погоду и дождь, гости остались верны программе, а последние постановки проходят уже в вечернем полумраке.

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