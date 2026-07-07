Председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури на радио «КП-Тула»: «Главное – у нас есть возможность помогать людям»

Председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

В конце 2024 года возглавить Общественную палату Тульской области был избран человек, чье имя в регионе знают, кажется, все. Врач-кардиолог, Заслуженный врач России, профессор, Почетный гражданин города-героя Тулы, а еще человек, который, ведет активнейшую общественную жизнь и лично пропагандирует здоровый образ жизни. Речь, конечно, о Юрии Ивановиче Цкипури, который впервые стал гостем радио «Комсомольская правда» в Туле.

Поднятые темы беседы оказались особенно актуальны, ведь 2026-й год для региона и для самой Общественной палаты - юбилейный. Палате в феврале исполнилось 15 лет. В этом же году Тула отмечает свое 880-летие, 85-летие героической обороны и 50-летие присвоения звания город-герой. О том, как главный общественный институт региона работает с ветеранами, поддерживает бойцов СВО и контролирует исполнение нацпроектов, а также о многом другом и сложился наш разговор.

- Юрий Иванович, вы успели побыть и министром, и главой города, и просто врачом, спасавшим жизни. Каждый из этих этапов давал огромную власть и ответственность. А что дает вам сегодняшняя должность председателя Общественной палаты? Это власть, возможность влиять на что-то или нечто совершенно иное?

- Общественная палата вообще призвана обеспечить взаимодействие и согласование интересов граждан, общественных объединений, органов законодательной и исполнительной власти всех уровней для решения наиболее важных вопросов социально-экономического развития Тульской области. Это широкомасштабная работа большого коллектива общественных деятелей. Это возможность путем общественного контроля вскрывать недостатки. Быть основной площадкой для обсуждения и решения по всем актуальным проблемам жизни людей, давать рекомендации, влиять на процессы, способствующие неуклонному повышению качества жизни граждан. Это не власть, а возможность помогать людям.

- В свои 76 вы, будучи профессором и кардиологом, возглавляете региональное отделение Лиги здоровья Наций и продвигаете здоровый образ жизни. Как вам удается сохранять такую форму и оставаться в гуще событий? Это привычка или осознанная дисциплина?

- Нужно сказать, что процессы, происходящие в организме человека по мере увеличения возраста, закономерны, остановить их просто невозможно. Но реально затормозить их, а некоторые патологические изменения даже ликвидировать. Необходим здоровый образ жизни во всех его проявлениях. Всем известные постулаты - это отказ от вредных привычек, исключение факторов рисков развития заболеваний. То есть это должна быть осознанная дисциплина, переходящая в привычку. Так или иначе, сначала нужно осознать, что это необходимо, а потом перейти на такой образ жизни, который позволяет сохранять здоровье и продолжительность жизни. Что касается меня, то я всю жизнь занимаюсь спортом, физкультурой. Никогда не курил. Дважды в неделю бег трусцой на 5–7 км. А по субботам вот уже четверть века более серьезная нагрузка - игра в футбол с друзьями-энтузиастами в клубе «Фаворит». Младшему из нас - 40 лет, а старшему - 80. Все это помогает поддерживать хорошую физическую форму, тонус, энергию, снимать стрессы и быть в гуще событий, как вы говорите, постоянно быть молодым, помогать людям.

Председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури в эфире программы "Первые лица" на радио "КП-Тула". Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- Вы в профессии с 1974 года, начинали с работы терапевтом. Глядя на сегодняшнюю систему здравоохранения глазами не чиновника и не врача, а общественника, чем вы гордитесь? А что может вызывать тревогу?

- Вы знаете, в душе я был и остаюсь врачом. Поэтому горжусь тем, что еще в 1978 году Всемирная организация здравоохранения признала систему здравоохранения нашей страны лучшей в мире. Горжусь тем, что эта система выдержала потрясения девяностых годов, благодаря героическому труду медиков и всенародной поддержке. Горжусь и тем, что за последние 10 лет в нашем здравоохранении произошли революционно положительные сдвиги: открыты новейшие медицинские центры, внедрены современные технологии. Все это позволило поднять уровень и качество медицинского обеспечения нашего населения до высоких пределов. Горжусь также тем, что на протяжении вот уже 12 лет являюсь членом Экспертного совета при губернаторе Тульской области и тем, что Алексей Геннадьевич Дюмин и Дмитрий Вячеславович Миляев в своих программах социально-экономического развития региона уделяли и уделяют огромное внимание обеспечению людей высококачественной медицинской помощью.

А беспокойство у меня вызывает некоторый дефицит медицинских кадров. Хотя положительные сдвиги налицо – то, что было 10 лет и сейчас - это уже две большие разницы.

Беспокоит также меня и демографическая ситуация, несмотря на всю широкомасштабную работу, проводящуюся в этом направлении. Например, активно действует совет при губернаторе Тульской области по реализации государственной демографической и семейной политики. В него входят все необходимые министерства, ведомства, общественные организации, наша Общественная палата в том числе. И хотя работы в этом направлении предстоит еще много, уверен, что постепенно наша демографическая ситуация должна будет выравниваться.

Также меня заставляет задуматься тема баланса между объемом услуг и помощью, оказываемой населению государственными лечебными учреждениями, и услугами частных предприятий. Надо, чтобы все это шло исключительно на пользу людям.

- В этом году Общественной палате Тульской области исполнилось 15 лет. Для общественного института это серьезный возраст. Если оглянуться назад, то какая главная эволюция произошла за это время? Палата стала более независимой, более эффективной или более заметной для людей?

- Ну я бы сказал что все сразу. Туляки прочно вошли в число палат с наиболее эффективной деятельностью, а по некоторым показателям, например, по информационной открытости - в первую тройку. Что касается независимости, выполнение целей и задач работы палаты без этого невозможно. Мы сами составляем план работы палаты, утверждаем его на общих заседаниях. Мы обсуждаем с населением и общественными объединениями, некоммерческими организациями, органами власти самые актуальные вопросы, которые всех волнуют на местах, проводим общественный контроль, мониторинг и экспертизу.

- У палаты 10 профильных комиссий которые охватывают буквально все от экологии до предпринимательства. Не возникает ли внутренней конкуренции за ресурсы и внимание? Как удается удерживать фокус на самых острых проблемах?

- Профильные комиссии, действительно, охватывают практически все стороны жизнедеятельности нашего региона и работают автономно. Но планы и реализация обсуждаются всеми членами Общественной палаты. Существует тесное взаимодействие. Не конкуренция, а взаимопомощь. Хотя, элемент здоровой конкуренции тоже есть, но лишь в плане эффективности в работе, и он приносит нам удовольствие.

- Одна из ключевых задач вашей работы сегодня является помощь участникам СВО и их семьям вы лично встречаетесь с руководителем комитета семей воинов Отечества обсуждали адресную помощь палата шефствует над подразделением 106-й дивизии. Расскажите, как строится эта работа?

- Это наиболее приоритетное направление. И нет сейчас более важной цели для нашего народа, чем победа в специальной военной операции. Все это мы хорошо понимаем душой сердцем поэтому как неоднократно подчеркивал наш губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев, вся Тульская область - это одна большая волонтерская семья. И главная наша задача оказывать максимальную помощь участникам специальной военной операции.

В новом составе Общественной палаты создана специальная комиссия по суверенитету и поддержке ветеранов, которую возглавляет Герой России, участник СВО Артем Матвиенко, заместителем является сотрудник Фонда «Защитники Отечества» Елена Домова. В ее составе - участник СВО, кавалер трех орденов Мужества Александр Емельянов, руководитель Ассоциации ветеранов военных конфликтов Николай Глаголев. И все они ведут огромную патриотическую работу, зная все потребности наших парней «за ленточкой», что именно необходимо для формирования гуманитарных грузов, какая помощь нужна семьям бойцов.

Но в этом направлении работают вся наша Общественная палата, у нас даже есть награжденные губернатором Тульской области, мы взаимодействуем со многими волонтерскими организациями, с «Героем 71», Фондом «Защитники Отечества», на нашей базе непосредственно работает областной комитет семей воинов Отечества Тульской области. Куда бы мы по этим вопросам ни обращались за помощью, все идут нам навстречу.

Председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури и генеральный директор медиахолдинга "Дом прессы" Павел Коренюгин. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- Одной из главных тем первого послания губернатора Дмитрия Миляева стала семья забота о людях вы тогда поддержали главу региона отметив промышленность экономика работает на человека. Но ведь между словами власти реальными делами часто есть разрыв. Как палата контролирует чтобы губернаторские обещания доходили до каждого конкретного человека?

- Задача это непростая, но в декабре 2025 года на заседании экспертного совета при губернаторе Тульской области была принята программа социально-экономического развития региона до 2030 года, направленная на неуклонное повышение качества жизни населения. В послании Дмитрия Миляева в феврале 2026 года прозвучали многие направления этой стратегии, частности, наши предложения по переоснащению Тульской областной клинической больницы новейшей медицинской техникой, строительству современной больницы скорой медицинской помощи и другие. То есть, к нашему мнению серьезно прислушиваются, наши предложения составили костяк стратегии развития.

- Для Тульской области 2026 год - череда мощных дат: 880 лет Тулы 85 лет героической обороны, 50 лет присвоения звания город-герой, и сенатор Николай Воробьев говорил, что члены палаты – это лидеры мнений которые могут увлечь за собой людей. Как именно палата будет участвовать в этих торжествах?

- Общественная палата уже активно проводит такую работу, и она будет с каждым месяцем усиливаться вплоть до конца декабря. Пройдут форумы, встречи с ветеранами, чествование известных туляков, патриотические проекты. У нас их много - каждый член имеет свой проект, а некоторые и по несколько. Например, участники СВО проводят «уроки мужества». Писатель и путешественник Игорь Крюков написал книгу «Все, кто оборонял освобождал Тульскую землю» о действии партизанских отрядов во время обороны Тулы. Заслуженный учитель Вера Сошнева реализует патриотические проекты для детских садов «Россия моя Родина».

- Недавно вы провели совместное заседание с Общественной палатой Москвы прямо в Музее оружия обсуждали лучшие практики. Чем туляки могут поделиться со столицей?

- Должен сказать о том, что в каждом субъекте у Общественных палат цели и направления деятельности примерно одинаковые, но особенности жизни каждого региона диктуют разные подходы к решению даже одних и тех же проблем. Этим мы и делимся на двусторонних встречах. Например, москвичи рассказали проведении выборов, внедрении современных цифровых методик. Мы со своей стороны поделились опытом внедрения современных технологий хозяйства. Это вызвало большой интерес.

- Еще одно важное направление, которое вы держите личном контроле, - программа «Здоровый муниципалитет», «Маршруты здоровья». Вместе с Президентом «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия вы обсуждали проекты активного долголетия. Расскажите, где внедрены такие практики, быть может, благодаря вашему контролю отдаленной деревне появилась площадка для скандинавской ходьбы?

- Тема, над которой я работаю многие годы – «Здоровый муниципалитет» - проект губернатора, поддержанный Лигой «Здоровья нации» - создание инфраструктуры условий для занятий физкультурой и массовым спортом. Это стадионы, беговые дорожки, площадки воркаута, бассейны, ФОКи, ледовые дворцы. Ведь любая систематическая двигательная активность - путь к устранению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря активной работе совместно Министерством спорта впервые в России созданы «Маршруты здоровья» во всех муниципальных образованиях. Маршруты здоровья «10 000 шагов к жизни» предусматривает обустройство дорожек со специальным покрытием, освещением, обучение инструкторов, создаются группы скандинавской ходьбы. Губернатором поставлена задача к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения. Так что этот проект доходит и до малых городов, а в перспективе – и до деревень и сел.

- Вы человек, который всю жизнь посвятил служению людям, медицине, политике, спорту, общественной деятельности. Что бы вы пожелали молодежи, которая сейчас выбирает свой путь? Как найти ту самую точку опоры, чтобы прожить жизнь с пользой для других оставаться тонусе солидном возрасте?

- Без пафоса скажу: главное для каждого человека - его внутренний стержень, моральное состояние, образ мыслей и движение по велению его души. Особенно важно осознание любви к родине, чувство патриотизма, которое впитывается с молоком матери. Без этого жизнь пуста. Нужно больше стараться делать добра другим, жить пользой для окружающих, ведь человек от этого всегда испытывает радость. Плюс, конечно, необходимо максимальное сокращение воздействия факторов риска на здоровье - малоподвижный образ жизни, переедание, табакокурение, злоупотребление алкоголем. Здоровый образ жизни в гармонии с окружающим миром дает возможность всегда быть в тонусе.