Глава города Тулы Алексей Эрк на радио «КП-Тула»: «Давайте любить и беречь наш город»

Глава города Тулы Алексей Эрк в гостях на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Прошло почти два года с тех пор, как Алексей Эрк вступил в должность главы города Тулы. Срок для политика небольшой, но достаточный, чтобы подводить первые итоги. Что изменилось в оружейной столице? Какие проекты удалось запустить, а какие только в планах? По итогам 2025 года, по многим социально-экономическим показателям Тула остается в тройке лидеров среди субъектов ЦФО. В 2026 году бюджет города впервые превысил 38 млрд рублей, причем больше половины приходится на социальную сферу. Но цифры - цифрами, а жители судят по конкретным делам: как ездят автобусы, когда отремонтируют путепровод, безопасно ли во дворах. При этом 2026-й – год особенный: Тула готовится отметить 880-летие, 85 лет героической обороны и 50-летие присвоения звания «Город-Герой». От открытия новых мемориалов до помощи нашим бойцам на передовой. Обо всем этом – наш разговор с главой города Тулы Алексеем Эрком.

– Алексей Алоисович, вы на посту главы города уже почти два года. Если коротко: что считаете своим главным достижением за это время, а что - самым трудным?

– Самое главное достижение – создание команды единомышленников и взаимопонимание. Тульская городская дума действительно работает как команда. Мы дискутируем, спорим, но всегда приходим к консенсусу. Выстроено взаимодействие с администрацией города во главе с Ильей Беспаловым, работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Миляева и правительства региона. И я считаю, что это самое важное достижение, позволяющее решать вопросы, которые ставят жители. А что не удалось? Если говорить глобально - решить все «здесь и сейчас». Некоторые вопросы требуют тщательной проработки, времени и значительного финансирования.

– Бюджет города на 2026 год - 38,5 млрд рублей расходов, из них 21 млрд – на социальную сферу. На что конкретно пойдут средства?

– Несмотря на непростую ситуацию в стране, бюджет сохраняет социальную направленность – почти 55 процентов. Почти 19 млрд рублей – на образование, чуть более 1 млрд – на культуру, 1 млрд – на спорт, 200 млн – на социальную политику.

Мы продолжаем строить детские сады и школы. В ближайшее время появятся три детских сада и две школы, включая школу в ЖК «Суворовский-2». На строительство школ направлено 1,3 млрд рублей. Продолжаются капремонты социальных объектов. Чтобы дети ходили в школы с удовольствием, а учителям было комфортно работать – это часть задачи, которую ставит губернатор: Тула – территория семейного счастья. Ведь каждый родитель счастлив, когда счастливы дети. И конечно, учитываются задачи, которые жители ставят в рамках народной программы «Единой России».

Алексей Эрк на радио «КП-Тула» рассказал о главных достижениях и самых трудных моментах на посту главы города

– Вы регулярно встречаетесь с волонтерами, помогающими фронту: «Хозяюшки71», «Киреевская самоварочка» и другие группы. Передаете оборудование, швейные машинки, медицинские рюкзаки. Что для вас лично значит эта работа – просто обязанность или что-то большее?

– Это не работа, а зов сердца. Все, что я делаю, – по зову сердца. Мы как-то в 2023 году встретились с бойцами, собрали всех волонтеров. Я говорю: «Мне надо бежать на работу». А мне: «То, что вы делаете, разве это не ваша работа?». А это действительно не работа. С 2022 года мы взаимодействуем с волонтерскими организациями, и это не уровень «глава города и волонтеры», а уровень «волонтер с волонтером». Я всегда с гордостью говорю, что Тульская область – это одна большая волонтерская семья. Наш чат «Народные полки» объединил всех волонтеров. Когда кому-то сложно, мы помогаем. Когда девчонки говорят: «У нас есть руки, но не из чего шить» – мы помогаем с материалами. Ты по факту помогаешь не волонтерам – ты помогаешь ребятам на передовой.

– Вы инициатор проекта «Медики для Победы». Расскажите о его реализации.

– Проект начинался с активных граждан, бизнес-сообщества, коллег по Общественной палате. Сейчас в нем более тысячи волонтеров от Владивостока до Калининграда. Мы помогаем военным медикам – я называю их защитниками защитников Отечества. Они творят чудеса, но сами говорят: «Это делает Господь Бог нашими руками». Мы ездим на передовую, передаем грузы. Лично я выезжал больше сотни раз. Эта работа ведется при поддержке и по инициативе губернатора Дмитрия Миляева. Я благодарен всем: депутатам, Общественной палате, бизнесу – за то, что мы одной огромной семьей помогаем нашим парням.

Глава города Тулы Алексей Эрк и генеральный директор медиахолдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

– В мае вы передали военным медикам 106-й дивизии ВДВ 10 функциональных кроватей и носилок. Это адресный запрос или ваша инициатива?

– Это был запрос от военных медиков легендарного 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного), он разворачивается там, где необходимо. Появилась необходимость срочного разворачивания реанимационных коек – обратились ко мне. Я считаю этих людей семьей, близкими мне. Мы вместе с волонтерским сообществом решили задачу. Все происходит именно так: поступает запрос, мы его отрабатываем, собираем деньги, покупаем и доставляем. Буквально несколько минут назад, перед этой нашей беседой, я передавал ребятам очередную партию помощи – боец возвращается из отпуска и везет сослуживцам то, что просили.

– В 2026 году на проект «Наш город» выделено 200 млн рублей – на треть больше, чем в прошлом. Благоустройство предусматривает более 400 объектов. Насколько активны жители?

– Инициатив от жителей много, поэтому и финансирование увеличили. Проект «Наш город» – это история маленьких добрых дел. Замена дверей, ремонт подъездов, установка лавочек, детских и спортивных площадок. Благодаря экономии средств по результатам проведенных конкурсных мероприятий появилась возможность включить в адресный список еще около 100 объектов, и теперь эта цифра составляет 500 объектов. Заявки от жителей есть - больше, чем финансирование. Все, что не попало в этот год, реализуем в следующем. Самое сложное – когда люди не могут договориться между собой. Один говорит: «Нужен парковочный карман», второй: «Не нужен». Одни хотят детскую площадку, другие - нет, потому что их дети уже выросли. И это всегда разочаровывает. А когда один человек говорит: «Мне не нравится» и начинает судиться - это вообще тупик.

Алексей Эрк на радио «Комсомольская правда» в Туле рассказал о проекте «Медики для Победы»

– За пять лет по программе благоустроено более 1600 объектов. Есть ли среди них что-то, чем гордитесь особенно? Или, напротив, не оправдало ожиданий?

– Для каждого жителя его запрос был самым важным. А то, что не оправдало ожиданий, – это как раз ситуации, когда люди не могут договориться. Приходит инициативная группа, жители должны собраться и принять решение. Без согласия собственников нельзя поменять дверь, нельзя сделать парковочный карман. И когда находятся те, кто говорит «нет», – проект становится нереализованным.

– 880 лет Туле, 85 лет обороны, 50 лет званию «Город-Герой». Что готовит город?

– Благоустроят сквер на пересечении улиц Староникитской и Оборонной. Депутаты приняли решение присвоить ему название Оборонный. Откроется монумент в поселке Горелки, где в 1944 году формировалась танковая колонна имени Димитрия Донского – 40 танков, собранных на средства верующих. Будут установлены танки Т-34 и Т-80 как связь поколений и дань памяти героям Великой Отечественной и СВО. Приглашаю посетить музей «Передний край обороны», открытый к 9 Мая, – там очень интересные экспонаты, свидетельствующие о героическом подвиге туляков в 41-м.

Кроме того, запланирован целый ряд мероприятий патриотической направленности в рамках реализации проекта «Единой России» «Историческая память». Особое внимание будет уделено чествованию и поздравлению ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Глава города Тулы Алексей Эрк в эфире программы «Первые лица» на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

– Недавно вы участвовали в телемарафоне «Вместе здорово» в Совете Федерации. Какой опыт Тулы можно тиражировать?

– Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» объединяет 156 муниципальных образований из 32 регионов – это более 22 млн жителей. Могу сказать, что Беларусь к нам присоединилась и тоже является членом ассоциации.

И, конечно же, Тульской области есть, о чем рассказать. Да, у нас действительно есть большие достижения, которые реализуются по инициативе губернатора. Например, демографический стандарт с поддержкой семей, к которому присоединились более 250 предприятий. А еще проект «Медицинский помощник», который помогает сопровождать детишек. Реализуется программа «Активное долголетие», проект «КардиоРитм», особое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. У Тулы, действительно, очень много инициатив, которые оценены на федеральном уровне, и тиражируются в других субъектах.

– В марте этого года вы принимали участие в Генеральной Ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Какой опыт Тулы вы там представили?

– Я принимал участие в заседании комитета по социальному развитию «Равные возможности для безопасной и здоровой жизни». Рассказал о наших подходах к формированию современной городской среды для здорового образа жизни, а также о достижениях нашего региона и города в этом направлении. Например, Тульская область – первый регион в России, где запущен пилотный проект «Карта здоровья» по оценке муниципальной инфраструктуры, влияющей на здоровый образ жизни.

Ежегодно на спорт в городском бюджете закладывается около миллиарда рублей. Сегодня уровень обеспеченности спортобъектами – 73%, это более 840 объектов. Спортом занимаются более 335 тысяч туляков – 62% жителей. Наша цель к 2030 году – 70% жителей, регулярно занимающихся спортом. Также в городе реализуется проект «Здоровый муниципалитет», маршруты здоровья «10 тысяч шагов». Тула – пилотный участник федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха.

Глава города Тулы Алексей Эрк на радио «КП-Тула» рассказал о семье

– У вас трое детей, старший сын уже врач, дочке 5 лет. Как находите время на семью? Как отдыхаете от работы?

– Перезагружаться помогают физические нагрузки: пробежка, турники, брусья. Но семья – это место силы. Общие праздники, дни рождения, уложить дочку спать. И вот совсем недавно я стал дедом – это совсем другая роль, новый источник силы. Семья дает понимание, для чего ты живешь. Радуешься, когда растут дети, радуешься их достижениям, если есть сложности –

стараешься помочь, чтобы ребенок не опускал руки.

– Что бы вы пожелали тулякам в канун юбилейных дат?

– Наш город уникален своей историей и людьми. Я желаю, чтобы мы берегли и любили Тулу, относились к ней как к собственному дому, находили общий язык даже в сложных ситуациях, как в семье. Ведь и в семье зачастую не получается решить все одномоментно, приходится расставлять приоритеты, но мы всегда относимся с пониманием. Пусть каждый на своем месте делает город краше. Здоровья, счастья, благополучия, любви и Божьей помощи во всех делах на благо нашего любимого Города-Героя Тулы.