Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин на радио «КП-Тула» пожелал тулякам активного долголетия

Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Что такое «медицина здорового долголетия», как она реализуется в Тульской области? Насколько доступны услуги крупных медицинских центров в регионе, как обстоят дела на селе? Какой вклад система здравоохранения вносит в демографическую ситуацию? Что представляет собой «зеленый коридор» для ветеранов СВО, который позволяет бойцам восстановиться после возвращения к мирной жизни?
Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Об этом, а также о вопросах привлечения новых кадров в государственную медицину, министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин рассказал в гостях программы «Первые лица» на радио «Комсомольская правда» в Туле.
Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Слушайте эфиры на радио «Комсомольская правда» в Туле (93,3 FM)!
2 июля в 15.00 и 17.00,
3 июля в 11.00 и 17.00,
4 июля в 11.00 и 13.00,
5 июля в 13.00 и 15.00,
6 июля в 15.00, 7 июля в 17.00,
8 июля в 13.00 и 15.00,
9 июля в 11.00 и 17.00.
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