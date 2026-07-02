Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин на радио «КП-Тула» пожелал тулякам активного долголетия

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Что такое «медицина здорового долголетия», как она реализуется в Тульской области? Насколько доступны услуги крупных медицинских центров в регионе, как обстоят дела на селе? Какой вклад система здравоохранения вносит в демографическую ситуацию? Что представляет собой «зеленый коридор» для ветеранов СВО, который позволяет бойцам восстановиться после возвращения к мирной жизни?

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин и генеральный директор медиахолдинга "Дом прессы" Павел Коренюгин на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Об этом, а также о вопросах привлечения новых кадров в государственную медицину, министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин рассказал в гостях программы «Первые лица» на радио «Комсомольская правда» в Туле.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин в гостях на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Слушайте эфиры на радио «Комсомольская правда» в Туле (93,3 FM)!

2 июля в 15.00 и 17.00,

3 июля в 11.00 и 17.00,

4 июля в 11.00 и 13.00,

5 июля в 13.00 и 15.00,

6 июля в 15.00, 7 июля в 17.00,

8 июля в 13.00 и 15.00,

9 июля в 11.00 и 17.00.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин в гостях на радио «Комсомолская правда» в Туле.

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