Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин провел рабочую встречу с генеральным директором медиахолдинга «Дом прессы» Павлом Коренюгиным

Генеральный директор медиахолдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин встретился с министром здравоохранения Тульской области Сергеем Мухиным. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин встретился с генеральным директором медиахолдинга «Дом прессы» Павлом Коренюгиным. В рамках рабочей встречи обсудили актуальные вопросы, задающие вектор развития современного регионального здравоохранения на фоне реализации национальных проектов – от доступности государственной медицины и профилактики до поддержки и реабилитации участников СВО.

Отдельно была затронута тема привлечения новых кадров в медицинское сообщество и некоторые итоги недавно завершившегося десятого ежегодного проекта «Клиника года», организованного «Комсомольской правдой» совместно с Министерством здравоохраненмия Тульской области.