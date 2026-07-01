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Общество1 июля 2026 9:31

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин провел рабочую встречу с генеральным директором медиахолдинга «Дом прессы» Павлом Коренюгиным

В медиахолдинге «Дом прессы» обсудили вопросы сбережения здоровья населения
Игорь КОПЫТОВ
Генеральный директор медиахолдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин встретился с министром здравоохранения Тульской области Сергеем Мухиным.

Генеральный директор медиахолдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин встретился с министром здравоохранения Тульской области Сергеем Мухиным.

Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин встретился с генеральным директором медиахолдинга «Дом прессы» Павлом Коренюгиным. В рамках рабочей встречи обсудили актуальные вопросы, задающие вектор развития современного регионального здравоохранения на фоне реализации национальных проектов – от доступности государственной медицины и профилактики до поддержки и реабилитации участников СВО.

Отдельно была затронута тема привлечения новых кадров в медицинское сообщество и некоторые итоги недавно завершившегося десятого ежегодного проекта «Клиника года», организованного «Комсомольской правдой» совместно с Министерством здравоохраненмия Тульской области.