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Общество1 июля 2026 8:00

«Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2025 год

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP) сообщает об итогах проведения общего собрания акционеров по итогам 2025 года (ГОСА)
«Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2025 год.

«Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2025 год.

Собрание состоялось 30 июня 2026 года. ГОСА прошло в формате заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2025 года в денежной форме следующим образом:

- по привилегированным акциям типа «А» в размере 2,71 рубля на одну акцию;

- по обыкновенным акциям в размере 2,71 рубля на одну акцию.

Совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям дивидендные выплаты составят 9,46 млрд рублей или 50,6% скорректированной чистой прибыли «Ростелекома» по МСФО за 2025 год, что соответствует положениям дивидендной политики на 2024–2026 отчетные годы*, утвержденной ранее советом директоров.

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать десяти рабочих дней (выплата до 3 августа 2026 года включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней (выплата до 24 августа 2026 года включительно).

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2025 финансовый год, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, назначили аудиторскую организацию, а также приняли решения по другим вопросам повестки дня.

* Распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 годах.

ПАО «Ростелеком». На правах рекламы.