Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова – кузница кадров аграрного сектора. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году колледж выпустил 423 молодых специалиста, готовых приступить к работе в агропромышленном комплексе региона. Среди них - 21 выпускник, завершивший обучение с отличием.

Колледж занимает третье место в федеральном списке топ-30 крупнейших учреждений среднего профессионального образования, готовящих кадры для сферы АПК. Обучение ведется по пятнадцати самым востребованным в сельскохозяйственном секторе экономики специальностям и трем рабочим профессиям.

Заместитель председателя Правительства Тульской области Алексей Степин. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В самом начале торжественной церемонии с напутственными словами обратился заместитель председателя Правительства Тульской области Алексей Степин, поздравив выпускников с началом нового этапа карьеры, пожелав им раскрыть свой потенциал для развития Тульской области, и подчеркнул важность тесного взаимодействия Тульского сельскохозяйственного колледжа и предприятий АПК для поддержки региональной экономики:

- Дорогие выпускники, вы выбрали для себя очень благородную дорогу, благородный путь - кормить людей. И свои навыки вы получили в одном из лучших колледжей страны. Твердо шагайте в будущее и своими собственными руками стройте это будущее!

В завершение своего выступления он вручил дипломы выпускникам, окончившим колледж с отличием.

Директор колледжа, кандидат экономических наук Олег Глотов. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- У нас второй год выпускаются ребята по программе «Профессионалитет». Студенты обучаются по новым программам, которые включают в себя более 60% практики, уже с первого курса работая на ведущих сельскохозяйственных предприятиях региона. У нас есть актуальное оборудование, оно обновляется ежегодно, и ребята получают самые, что ни на есть современные навыки. А в этом году будет набрана новая специальность - это «Охотоведение и звероводство» по заочной форме обучения, - в свою очередь анонсировал директор колледжа, кандидат экономических наук Олег Глотов. - Желаю всем правильно определиться с выбором сельхозпредприятия, где будете трудиться.

Одним из самых торжественных моментов мероприятия стала церемония вручения именных стипендий лучшим выпускникам колледжа - отличникам в освоении специальностей и профессий, победителей профессиональных конкурсов. В этом году количество предприятий, желающих отметить стимулирующей, почетной выплатой выпускников увеличилось до пятнадцати, именные стипендии вручили руководители предприятий-партнеров колледжа.

Директор ООО «Технический центр Агрит» Вера Попова.

Директор ООО «Технический центр Агрит» Вера Попова вручила именную стипендию Вадиму Лукину (специальность «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»), пожелав всем выпускникам дальнейшего профессионального роста:

- Мы поддерживаем колледж во всех его начинаниях. Помогаем и наглядными пособиями, и учебными материалами, и с практикой. И у нас уже работают его выпускники. Ребята, обучившиеся профессии слесарей-механиков, способные ремонтировать технику. Мы очень им рады, потому что здесь подготовка специалистов поставлена реально на высшем уровне. Дорогие ребята, вы - наше будущее. Развивайтесь профессионально и впредь!

Почетный гражданин муниципального образования Киреевский район, глава муниципального образования Киреевский район, генеральный директор ООО «Цветочный Сад», председатель попечительского совета колледжа Андрей Лепехин. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почетный гражданин муниципального образования Киреевский район, глава муниципального образования Киреевский район, генеральный директор ООО «Цветочный Сад», председатель попечительского совета колледжа Андрей Лепехин вручил именную стипендию Ангелине Романовой, обучавшейся по специальности «Агрономия».

- Ставьте перед собой цели, смело идите к ним, будьте достойными предков, берите пример с таких людей и становитесь примером для следующих поколений, которые придут учиться в Тульский сельскохозяйственный колледж, – пожелал он выпускникам. – Продолжайте любить то, что вы любите, то, что вы делаете, влюбляйте в свою профессию всех вокруг. А еще приходите к нам на работу в хозяйство, здесь вы не только реализуете свои профессиональные планы на жизнь, но и приложите свои силы за достойную зарплату.

Генеральный директор ООО «Победитель» Андрей Ефанов. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор ООО «Победитель» Андрей Ефанов наградил именной стипендией Владимира Романова, обучавшегося по специальности «Агрономия», отметив:

- Сегодняшний день показывает то, что сельское хозяйство в Тульской области - перспективная отрасль, которая активно развивается, и требует все новых и новых профессионалов. И выпускники Тульского сельхозколледжа как раз из их числа. Наше предприятие одним из первых начало сотрудничать с колледжем еще много лет назад. Мы вошли в состав «Профессионалитета» - ребята постоянно приезжают к нам на практику. У нас есть обучающиеся здесь на целевых местах, в следующем году он станут выпускниками и придут к нам на работу. Мы их с нетерпением ждем.

Генеральный директор медиахолдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вручая именную стипендию Цепляевой Полине (специальность «Компьютерные системы и комплексы»), генеральный директор медиахолдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин сказал:

- Уважаемые выпускники! Я от всего сердца поздравляю вас с этим замечательным днем. Уверен, что те знания и навыки, которые вы приобрели в этом уникальном заведении как Тульский сельхозколледж позволит реализовать вам все ваши лучшие амбиции. Пополнив ряды тульского агропромышленного комплекса, вы с удовольствием там реализуетесь во благо нашей региональной экономики. Пусть сегодняшний день останется в вашей памяти как знаменательное событие вашей жизни!

Директор Тульского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Ганжа. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Дорогие выпускники, поздравляю вас с вручением дипломов и получением востребованной профессии, - сказал директор Тульского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Ганжа. - Кадры - важнейший ресурс АПК, и именно от ваших знаний, ответственности и стремления развиваться зависит будущее сельского хозяйства региона. Поддержка агрообразования - важное направление работы Россельхозбанка. Мы гордимся нашими проектами в сфере образования и продолжаем вносить вклад в подготовку специалистов, которые укрепляют продовольственную безопасность и экономику региона. Желаю вам уверенности, смелых целей и успехов в выбранном деле.

О том, что однозначно определились с выбором и готовы работать на земле, говорят и сами выпускники Тульского сельскохозяйственного колледжа.

Елизавета Фатькина, выпускница по специальности «Садово-парковое и ландшафтное искусство». Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Елизавета Фатькина, выпускница по специальности «Садово-парковое и ландшафтное искусство»:

- Еще с детства я любила копаться в саду. Нравилось продумывать клумбы, сочетать цветы. Поэтому, поступив в колледж, я выбрала именно эту специальность. Благодаря отлично оснащенным лабораториям здесь я быстро научилась применять теорию на деле. Колледж научил меня видеть проект целиком, от первых эскизов до финальных штрихов, учитывать особенности почвы, климата, освещения, грамотно сочетать растения и материалы. Теперь я остаюсь в колледже, буду работать преподавателем, хочу делиться опытом и помогать студентам, потому что влюбилась в эту профессию.

Владимир Демушкин, выпускник по специальности «Агрономия». Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Демушкин, выпускник по специальности «Агрономия»:

- Думаю, что я нашел свое место в жизни. Уже целый год параллельно учебе работаю в ПХ «Лазаревское». Да, это была моя давняя мечта - работать в поле, постигать большие горизонты. И вот успешно закончил колледж с красным дипломом, без одной четверки. В дальнейшем планирую развиваться - поступать в Орловский государственный агрономический университет. Считаю, что выбрал профессию правильно, по душе, а это самое главное.

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