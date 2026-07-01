Поддержка участников СВО и их семей – безусловный приоритет.

В настоящее время в Тульской области действуют 68 различных мер поддержки для этой категорий граждан. Помощь получают все семьи участников СВО независимо от места мобилизации или заключения контракта.

- Сейчас 7 мер предоставляются полностью беззаявительно, а 53 можно оформить в электронном виде на порталах «Госуслуги», «Госуслуги71», «Доктор71» и др., в том числе и предоставление на муниципальном уровне, - подчеркнул заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков.

Поддержка участников СВО и их семей – безусловный приоритет

На этом процесс не останавливается. К концу текущего года меры поддержки участников СВО в Тульской области полностью перейдут в «цифровую» плоскость: электронными станут еще 8 мер поддержки, включая помощь с приобретением жилья и льготы по аренде госимущества. В результате 61 мера станет доступна онлайн, а 7 — будут предоставляться автоматически.

Чтобы разобраться в льготах и выплатах, на базе министерства социальной защиты Тульской области в круглосуточном режиме запущен ИИ-агент «Герой71». Он обрабатывает типовые запросы, задает уточняющие вопросы и формирует персональный профиль для расчета выплат и льгот.

ИИ-агент уже обработал более 8 700 уникальных обращений, средняя скорость ответа - менее минуты. Это освобождает кураторов и колл-центр от шаблонной работы, позволяя сосредоточиться на сложных, нестандартных случаях. База знаний ИИ-агента формируется на основе нормативных актов и проверенных данных, что снижает риск ошибок в информировании. Для тех, кому удобнее личное обращение, работают 116 объектов сети МФЦ региона: здесь доступны 100% заявительных мер поддержки, а участники СВО и члены их семей обслуживаются вне очереди. Перед визитом поможет сервис «Навигатор мер социальной поддержки» на сайте МФЦ.

Управляющий отделением Социального фонда России (СФР) по Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что фонд предоставляет 14 мер соцподдержки для участников СВО и членов их семей. Среди них – пенсии по инвалидности и по потере кормильца, ежемесячная денежная выплата и электронный сертификат и т. д. Идет межведомственное взаимодействие с военным комиссариатом Тульской области, министерством труда и социальной защиты, минздравом, фондом «Защитники Отечества» и проектом «Герой71», а благодаря витрине данных Министерства обороны статус участника СВО подтверждается мгновенно – менее чем за 30 секунд, без необходимости предоставлять справки. К системе подключены девять ведомств: министерства социальной защиты, труда, образования, здравоохранения, спорта, культуры, имущественных и земельных отношений, сельского хозяйства и цифрового развития.

Поддержка участников СВО и их семей – безусловный приоритет.

Еще один важный момент - участие Тульской области в эксперименте по использованию QR-кодов, подтверждающих статус участника СВО. Это позволяет бойцам получать бесплатные билеты или льготное обслуживание в учреждениях культуры и спорта без бумажных удостоверений. И, как следствие вышеперечисленного, еще один факт - в настоящее время Тульская область занимает девятое место в общероссийском сводном рейтинге цифровизации мер поддержки участников СВО и их семей. Это неплохой показатель.

Напомним, что с 2024 года в регионе успешно реализуется проект «Знание. Герои». Его задача — сохранение исторической памяти и передача жизненного опыта от поколения к поколению. Проект включает два направления: специальная военная операция и Великая Отечественная война. За это время курс лектора прошли 85 ветеранов. Они провели свыше 250 лекций для более 15 000 учащихся. А благодаря проекту «Герой 71», в рамках модуля «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона» и «Стань учителем будущих патриотов», трудоустроено уже 20 участников СВО.

Поддержка участников СВО и их семей – безусловный приоритет.

- Надо расширять перечень дистанционных мер поддержки для участников СВО и их семей, а также выстроить более качественное межведомственное взаимодействие сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества» и Центра «Герой 71». Это необходимо для обеспечения комплексного персонального сопровождения и содействия в получении мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей, - подытожил Дмитрий Миляев.