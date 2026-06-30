Председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури на радио «КП-Тула» пожелал тулякам здоровья и мирного неба над головой

Председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Как наладить эффективное взаимодействие с властью при реализации общественных инициатив? Кто имеет право решающего голоса при их обсуждении? Как «главная гражданская площадка региона» помогает бойцам СВО на передовой и их родным и близким в тылу? Как удается удерживать фокус на самых острых проблемах? Как запросы от населения превращаются в конкретные решения? Какие проекты общественники запустили в регионе для воспитания молодежи накануне юбилейных для Тулы дат, и кто их реализует?

Председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури с ведущим программы «Первые лица» Игорем Копытовым на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Об этом и не только председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури рассказал в гостях программы «Первые лица» на радио «Комсомольская правда» в Туле.

Юрий Цкипури в гостях на радио «Комсомольская правда в Туле». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

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6 июля в 11.00, 7 июля в 11.00

Председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури на радио «Комсомольская правда» в Туле

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