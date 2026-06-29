От жары до мощных ливней: Тульскую область ждет неделя климатических качелей. Фото: Алексей ФОКИН.

После затяжной прохлады и череды дождей, которые мучили регион, Тульская область готовится к резкому климатическому развороту. Грядущая неделя подарит жителям настоящий контраст: от стартовой сырости до аномального пекла, которое к финалу семидневки сменится мощными грозовыми фронтами.

Понедельник, 29 июня, еще будет напоминать о прошедших ненастных днях. Днем воздух прогреется лишь до +19°C, а ночами столбики термометров опустятся до +13°C. Небо останется затянутым облаками, пройдут небольшие осадки, а северо-западный ветер будет достигать 7 м/с.

Со вторника, 30 июня, характер погоды кардинально изменится. Дожди отступят, небо прояснится, а дневная температура уверенно шагнет к отметке +23°C. Ночи станут по-настоящему теплыми, около +17°C.

К среде, 1 июля, летнее тепло окончательно вступит в свои права. При переменной облачности дневной воздух раскалится до +26°C, а ночами будет около +18°C.

Пик аномальной жары придется на четверг, 2 июля. В этот день регион накроет настоящее пекло: термометры покажут до +28°C в светлое время суток, а ночная температура не опустится ниже +21°C. Осадков не ожидается, восточный ветер ослабнет до 4 м/с, а воздух станет заметно суше и комфортнее.

К пятнице, 3 июля, температурный фон немного скорректируется, но жара сохранится. Днем ожидается до +26°C, ночью похолодает до +17°C. При этом небо снова заволокут тучи, и пройдут дожди, принесенные западным ветром.

В субботу, 4 июля, летнее тепло будет соседствовать с непогодой. Дневная температура останется высокой, около +27°C, при ночных +17°C. Однако спокойствие нарушат сильные ливни и северо-восточный ветер.

Воскресенье, 5 июля, принесет резкое и ощутимое похолодание. Под натиском северного ветра и плотной пасмурности дневная температура рухнет до +20°C, а ночью будет +15°C. Регион накроют сильные дожди, а воздух вновь станет предельно сырым.

Таким образом, первая неделя июля станет для туляков настоящим климатическим аттракционом, где аномальная жара середины недели резко сменится мощным ненастьем.