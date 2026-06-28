Успенский собор Тульского кремля освятили в присутствии Патриарха Кирилла. Фото: Алексей ФОКИН.

Чин великого освящения Успенского собора, расположенного на территории Тульского кремля, состоялся в 8:30. Спустя полтора часа, в 10:00, в храме началась Божественная литургия, которую возглавил лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, специально прибывший для этого в Тулу.

Данный собор является объектом культурного наследия федерального значения и по праву считается одной из главных духовных святынь региона. Каменное здание храма возвели в период с 1762 по 1764 год. Уже через год, с 1765 по 1766 год, стены собора украсили уникальными монументальными росписями, которые создавали приглашенные мастера из Ярославля.

Масштабная реставрация памятника полностью завершилась в 2025 году. Работы проводились в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Благодаря проведенным мероприятиям историческому зданию удалось вернуть его первозданный облик.

По окончании литургии Патриарх Кирилл вручил губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву Патриарший знак храмостроителя. Эта награда присуждается за вклад в строительство, восстановление и сохранение православных храмов.