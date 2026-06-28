В Тульской области масштабно отметили День молодежи. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области с размахом отпраздновали День молодежи. Эпицентром торжеств выступила арт-резиденция «ДКЖ», собравшая на своей территории представителей молодого поколения со всех уголков региона. Для гостей здесь оборудовали множество тематических зон, охватывающих самые разные сферы: от науки и бизнеса до творчества, единства и реализации смелых идей.

Посетители с удовольствием погружались в атмосферу праздника, посещая интерактивные мастер-классы, слушая выступления приглашенных экспертов и изучая актуальные молодежные инициативы. Кульминацией деловой и развлекательной программы стало торжественное награждение наиболее одаренных и активных ребят, внесших заметный вклад в жизнь области.

Продолжением насыщенной программы стало открытие нового сезона работы молодежного кластера под открытым небом на Казанской набережной. На протяжении всех теплых месяцев здесь будут проходить занятия спортом, творческие и образовательные мастерские, а также масштабные культурные события.