Свадебный бум 26.06.2026 по-тульски в разгаре: в оружейной столице за сутки распишутся 400 пар

Новобрачные из Тулы Татьяна и Владислав Евсеевы. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Старт церемониям бракосочетания был положен в полночь на 26 июня. В эту «зеркальную» дату в Тульской области было решено проводить роспись влюбленных на протяжении целых суток. По словам работников ЗАГС, большой наплыв молодоженов был в ночное время, потом рано утром наступило некоторое затишье, вновь сменившееся потоком желающих связать себя узами брака.

В этот день торжественные церемонии проходят не только во Дворце бракосочетания, но и гостинице SK-Royal, а также Тульском кремле. Там для участников и гостей организованы фотозоны, интерактивные площадки и мастер-классы. А под закрытие дня в Тульском областном центре молодежи впервые пройдет театрализованная «Сказочная свадьба».

«Комсомолка» пообщалась с молодоженами, которые ранним утром собрались в ЗАГСе.

Калужане Анна и Михаил Костины. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анна и Михаил Костины:

- Мы приехали из Калуги. В нашем городе на эту дату записаться не получилось, а очень хотелось именно в такой день связать себя узами брака. Тем более, что родственники у нас из Тульской области, из Богородицкого района – они сегодня вместе с нами. А познакомились мы на работе, вместе в одном офисе работаем в сфере IT. Весь сегодняшний день будем гулять по Туле, танцевать вальс на флэшмобе в Тульском кремле.

Наталья и Зураб Адамия из Богородицка. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наталья и Зураб Адамия:

- Мы оба из Богородицка, знакомы так давно, что уже и не вспомнить, как это случилось. А вот расписаться решили именно 26.06.2026, потому что дата, говорят, сулит удачу в семейной жизни. Удивительно, что так легко удалось подать документы, было много свободных «окошек», но мы решили, что раннее утро – самое подходящее время.

Татьяна и Владислав Евсеевы:

- Мы из Тулы и Щекино. Забронировали эту дату еще за год. Почему? А это очень символично. Два года назад познакомились в общей компании - как раз 28 июня. На годовщину подали документы, и вот мы здесь. После регистрации обязательно наснимаем фото на память в центре города, в кремле обязательно.

Ангелина и Алексей Сафоновы. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ангелина и Алексей Сафоновы:

- Мы – туляки. Знакомы еще со школы. Но потом наши дороги разошлись, несколько лет не виделись, но судьба в конце-концов свела нас вместе. Сегодняшний день проведем так, чтобы запомнился надолго – с друзьями, родственниками, проведем фотосессию, потом банкет. Все, как положено! Ведь это такая дата магическая, мы постарались на нее записаться чуть ли не год назад. Шестерка - вообще счастливая для нас цифра, а тут их несколько. Да и время регистрации – девять утра, тоже символично, ведь девятка – это перевернутая шестерка.