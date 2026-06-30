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Общество30 июня 2026 7:02

В Тульской области насчитали уже 92 стобалльника на ЕГЭ

На счету тульских школьников 102 максимальных результата
Анна КОНЕВА
В Тульской области насчитали уже 92 стобалльника на ЕГЭ

В Тульской области насчитали уже 92 стобалльника на ЕГЭ

Фото: Алексей ФОКИН.

Стали известны результаты основного периода ЕГЭ по информатике, биологии и иностранным языкам. Число стобалльников в Тульской области выросло уже до 92 человек.

Наивысший балл получили учащиеся школ Тулы, Новомосковска, Алексина, Арсеньевского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Киреевского, Щекинского и Ясногорского районов. Всего они получили 102 максимальных результата.

Девять выпускников набрали по 200 баллов, а одна выпускница — 300 баллов.

Лидерами по подготовке отличников стали Гуманитарно-математический лицей (15 стобалльников) и Лицей № 2 имени Б.А. Слободскова (12), где учится единственная в регионе 300-балльница.