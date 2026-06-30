В Тульской области насчитали уже 92 стобалльника на ЕГЭ Фото: Алексей ФОКИН.

Стали известны результаты основного периода ЕГЭ по информатике, биологии и иностранным языкам. Число стобалльников в Тульской области выросло уже до 92 человек.

Наивысший балл получили учащиеся школ Тулы, Новомосковска, Алексина, Арсеньевского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Киреевского, Щекинского и Ясногорского районов. Всего они получили 102 максимальных результата.

Девять выпускников набрали по 200 баллов, а одна выпускница — 300 баллов.

Лидерами по подготовке отличников стали Гуманитарно-математический лицей (15 стобалльников) и Лицей № 2 имени Б.А. Слободскова (12), где учится единственная в регионе 300-балльница.