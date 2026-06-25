Учитель русского языка и литературы Марина Минакова и ее стобалльница Евгения Артемова на радио «КП-Тула»: «Успешно сданные ЕГЭ - это результат труда и чуть-чуть удачи»

Учитель русского языка и литературы Марина Минакова и ее стобалльница Евгения Артемова на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Результаты ЕГЭ в регионе поражают. Тульский «Центр образования № 1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Д.Е. Горшкова» под руководством директора Веры Витальевны Сошневой вырвался в лидеры. 16 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Из них шесть - у одного педагога. Три стобалльника по литературе и три - по русскому языку. В студии радио «Комсомольская правда» в Туле побывали учитель русского языка и литературы Марина Минакова, подготовившая эту блистательную «шестерку», и Евгения Артемова - одна из ее учениц, сдавшая литературу на 100 баллов.

- Марина Валерьевна, шесть стобалльников за один выпуск - три по литературе и три по русскому - это редчайший случай даже для сильных школ. Как к этому пришли? Особая методика, звезды сошлись или что-то еще?

- В первую очередь, конечно, это чудо. Но за каждым чудом стоит большой кропотливый, упорный труд. Мы, действительно, много работали, и я вкладывала в ребят все, что могла. Наши лицеисты привыкли к упорному труду - они знают, что у нас учиться сложно. Кто выдерживает этот ритм - становится лучшим. И я радуюсь не только своим шести стобалльникам. В этом году у нас много ребят с максимальным результатом, и я рада за каждого из них. Они большие молодцы.

- Вы ведете эти классы не первый год. Стобалльники е из профильных гуманитарных классов?

- Ребята из разных классов. Профилизация у нас идет с пятого класса, но я обычно беру десятые и одиннадцатые. Так вышло и в этом году - я знакома с ними всего два года. А Женя училась в гуманитарно-лингвистическом классе с пятого, для нее это результат многолетнего труда.

- Что сложнее - подготовить стобалльника по русскому или по литературе?

Учитель русского языка и литературы Марина Минакова рассказала о том, что случайность играет большую роль

- Одинаково сложно. Как и по химии, истории или математике - все максимальные результаты труднодостижимы. Русский и литература в формате ЕГЭ - это два совершенно разных предмета. Помогает постоянная работа с изменениями: отслеживаешь новости, свежие клише, встречи с руководителями предметных комиссий.

- Выделяете ли вы учеников, которые могут сдать на высокий балл, изначально или работаете со всеми одинаково?

- Бывает по-разному. Сильных учеников видно всегда, но не всегда они становятся стобалльниками. В этом году у нас много ребят с 90 баллами и выше по разным предметам. Это тоже достойный результат. Отличники или хорошисты, которые много занимались, - их тоже нужно ценить. А что помешало некоторым выдать максимальный результат? Наверное, звезды сошлись не в их пользу. На любом экзамене должен быть элемент удачи, правильного настроя.

- Были ли среди шести те, кто изначально не обещал высоких результатов, но удивил?

- Всегда сложно прогнозировать. Ребята часто спрашивают: «Как вы думаете, сколько я наберу?» Но конечный итог не всегда зависит только от учителя или ученика. Бывает, что очень сильные ребята ошибаются в самых легких заданиях. Наверное, не все справляются с эмоциональной гонкой. Я сама сдавала ЕГЭ в этом году - и поняла, что это очень трудоемкий процесс. Дети, которые сдают три-четыре-пять экзаменов подряд, - настоящие герои.

- Евгения, как вы готовились к экзамену? Требовались ли дополнительные занятия?

- Я очень рада, что учусь в этом лицее. Учителя прививают любовь к предмету, и Марина Валерьевна - не исключение. На ее уроках я чувствовала сильную подготовку. Помимо школы, я занималась дома: смотрела курсы, разборы, учила стихи. Но большую часть работы я делала на уроках вместе с Мариной Валерьевной.

- Сейчас требуются дополнительные занятия вне школы?

- Для поступления в вуз мечты - да, требуется огромная самоподготовка. Но так было всегда: ребята, которые стремились к лучшим результатам, много занимались.

Учитель русского языка и литературы Марина Минакова, выпускница Евгения Артемова и ведущий программы «Диалоги» Игорь Копытов. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- Марина Валерьевна, как вы переживаете ожидание результатов? В день объявления проверяете вместе с учениками или ждете добрых вестей?

- Мне приходится ждать. По литературе результаты ждали 15 июня, но они начали появляться уже вечером 11 июня. А 12 июня в восемь утра пришло первое сообщение от Жени - капслоком. За этим всегда два варианта: либо все хорошо, либо все плохо. И тут она пишет: «У меня сто!» Мы вместе переживали, плакали, тряслись от осознания, что это достижимо.

- Евгения, что вы чувствовали в тот момент?

- Я не верила, что у меня будет 100 баллов. В день экзамена я сильно переволновалась - это был первый экзамен. Я ждала худшего. Когда увидела 100 баллов - а первой их заметила мама, я закрыла глаза. По ее голосу все поняла, открыла - и заплакала от радости. Потом начала всем писать, все звонили, радовались - это был, действительно, счастливый день.

- А насколько родители были рады за твой высокий результат именно по литературе?

- Конечно, они видели мой труд, мою упорную подготовку, иногда бессонные ночи и действительно переживали за меня. В день экзамена видели мои слезы, переживали и поддерживали, и действительно родители прошли со мной этот путь. Я им очень благодарна. Мама была так рада, не смогла сдержать свои эмоции. Папа, от которого я никак не ожидала, даже заплакал, в этот момент я осознала, как сильно он за меня рад.

- Сто баллов по литературе - это здорово! А не было бы такой мысли, что хорошо бы получить 100 баллов еще по одному предмету?

- Было бы классно! Я знаю, в Туле у нас есть такие ребята, показавшие такой результат. Я для себя таких целей не ставила заранее, чтобы потом не расстраиваться.

- Марина Валерьевна, сравнивая этот выпуск с предыдущими: эти дети другие, более мотивированные, или просто совпало, что много сильных?

- В этом году я выпускала три одиннадцатых класса - выборка большая. Поэтому стобалльников получилось много. Сравнивать не люблю - ни поколения, ни выпуски. Всегда были талантливые дети и те, кто хорош в общественных делах. Задача школы - выпускать достойных граждан, а не ковать стобалльников.

Марина Минакова на радио «КП-Тула» рассказала о том, что сдать несколько экзаменов подряд – настоящий подвиг

- Есть ли у вас «фирменная» методика?

- Наверное, это чувство юмора. Мы часто шутим на уроках, и это разряжает обстановку. Ребята уже взрослые, но в то же время дети. Нам с ними интересно.

- Что бы вы сказали коллегам, которые мечтают о таком результате?

- Учителю тоже нужно много работать. Я уже записалась на два курса повышения квалификации. Сдала ЕГЭ сама. Есть внутренняя потребность получать информацию, а потом она перекочевывает в головы ребят. Необходим личный, профессиональный рост. А еще не забывать быть психологически устойчивым наставником - не мандражировать вместе с учениками, а говорить: «У вас все получится». Так и вышло.

- Евгения, когда вы узнали о шести стобалльниках у педагога, что почувствовали? Гордость за себя, за учителя или ощущение, что вы в одной команде?

- Конечно, ощущение команды. Я знаю ребят, еще двое стобалльников из моего класса. Мы поддерживали друг друга. Я была горда за себя, за девчонок, за Марину Валерьевну. Было классно осознавать, что шесть учеников одного выпуска достигли максимума.

- Знание, что одноклассники тоже стремятся к 100 баллам, создавало конкуренцию или поддерживало?

- Скорее поддерживало. У нас дружный класс, мы не стали конкурентами. Переписывались, общались, предлагали помощь и ждали результаты вместе. И когда получили – звонили друг другу, не верили, радовались вместе.

Учитель русского языка и литературы Марина Минакова и выпускница Евгения Артемова в программе «Диалоги» на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- Марина Валерьевна, считается, что русский и литература - предметы для девочек. Ваш опыт подтверждает это?

- У меня была команда олимпиадников - три мальчика и одна девочка из физмат-класса. Они читали и писали блестяще. Один выпускник потом как-то сказал, что я могу объяснять русский для математиков, оперируя их понятиями. Даже физматы меня любят и понимают, а это главное.

- Что в подготовке было самым сложным?

Евгения: - Дисциплина. Все можно выучить за пару дней, но лучше - в течение года, без стресса, не забывая про отдых. Психологическое состояние сильно влияет на результат. Все готовятся хорошо, но не все выдерживают эмоциональную нагрузку.

Марина Валерьевна: - По литературе мы готовились с десятого класса - это двухлетний путь. По русскому писали по 1-2 сочинения в неделю. Нужно было быть собранным постоянно. А мне - проверять 90 работ еженедельно.

- Евгения, есть ли у вас лайфхак или талисман для экзамена?

- Самое главное - выспаться. Идти сонным и раздраженным - плохая идея. На литературу я пришла выспавшаяся - и желаю всем выпускникам ложиться пораньше.

- Евгения, как учитель поддерживал вас в моменты сомнений?

- Конечно, такие дни были. Шкала перевода баллов по литературе жестокая - одна ошибка стоит шести баллов. В какой-то момент хотелось сменить экзамен или бросить все. Но я видела стремление одноклассников, и поддержку учителей и классного руководителя. Школа делала все, чтобы мы справились.

- Чем вы обязаны педагогу больше - знаниями или отношением?

- Нельзя разделять. Можно много давать материала, но без доверительных отношений ученик не полюбит предмет. И наоборот. А знаний всегда должно быть много. Все сошлось в Марине Валерьевне.

Выпускница Евгения Артемова на радио «КП-Тула» рассказала о подготовке к сдаче экзамена

- Марина Валерьевна, насколько важно равное сотрудничество педагога и ученика?

- Очень важно. В лицее сильная не только образовательная, но и воспитательная работа. В сочинении ЕГЭ требуются примеры из жизни - и мы показываем ребятам, что их собственный опыт тоже годится. Мы учим смотреть на мир шире, расширяем кругозор. Комплексная работа и приводит к результату.

- Евгения, куда планируете поступать?

- В Москву, переехать, связать жизнь с творчеством. Пока не раскрываю всех карт. Что-то в сфере медиа, возможно.

- Что бы вы сказали тем, кто будет сдавать ЕГЭ в следующем году и мечтает о ста баллах?

Марина Валерьевна: - Трудиться. И, как Женя сказала, не забывать отдыхать и о близких. 100 баллов - хороший бонус, но за ним не всегда стоит только твой труд. Иногда должны сойтись все обстоятельства.

Евгения: - Согласна. Цифра на экзамене не значит, что вы станете суперуспешным, как и низкий балл - не приговор. ЕГЭ помогает поступить, но даже если не вышло, значит, так надо. Все идет к лучшему. Учиться и трудиться нужно, чтобы не жалеть. А когда приходят результаты - любым нужно гордиться.