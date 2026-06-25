Учитель русского языка и литературы Марина Минакова, подготовившая шесть стобалльников, на радио «КП-Тула» пожелала будущим выпускникам усердно учиться

Учитель русского языка и литературы Марина Минакова, подготовившая 6 стобалльников, и одна из ее учениц, сдавшая литературу на 100 баллов, Евгения Артемова на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тульской области подводят итоги ЕГЭ-2026. Из почти 5600 выпускников 84 человека уже получили 100 баллов. По некоторым предметам подсчет еще идет, так что цифра может вырасти. Но уже сейчас есть результат, который поражает: в тульском «Центре образования № 1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Д.Е. Горшкова» - 16 стобалльников. Из них шесть - у одного педагога. Три по литературе и три по русскому языку.

Учитель русского языка и литературы Марина Минакова и выпускница Евгения Артемова в студии радио «Комсомольская правда» в Туле с ведущим программы «Диалоги» Игорем Копытовым. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Как рождаются такие результаты? Что стоит за этими цифрами - талант, труд, особая методика или что-то еще? Как выстроить подготовку, что сложнее - русский или литература, и какие секреты помогают достигать таких высот даже в самых непростых условиях? Обо всем этом в программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» в Туле рассказала Марина Минакова, учитель русского языка и литературы, подготовившая блистательную «шестерку», и одна из ее учениц, сдавшая литературу на 100 баллов, Евгения Артемова.

Выпускница Евгения Артемова и учитель русского языка и литературы Марина Минакова в гостях на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

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Учитель русского языка и литературы Марина Минакова на радио «КП-Тула» пожелала будущим выпускникам усердно учиться

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