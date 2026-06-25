В Туле состоялся городской Бал выпускников. В этом сезоне аттестаты получают более 2,5 тысяч одиннадцатиклассников. При этом больше 720 ребят могут похвастаться отличными оценками и претендуют на медали «За особые успехи в учении» первой и второй степеней.

Поздравить школьников пришли их учителя, родители и представители городских властей. Настоящим сюрпризом для всех стало выступление главы администрации Тулы Ильи Беспалова. Он вышел на сцену вместе с кавер-группой «Комиксы» и самими выпускниками, чтобы совместно исполнить знаменитый хит «Районы-кварталы».

Подобные массовые гуляния для выпускников в Туле проводят уже больше двадцати лет. Первые такие мероприятия стартовали еще в 2002 году. Тогда это был отдельный бал для отличников, который устраивали, чтобы поддержать талантливых ребят. Начиная с 2020 года формат изменился, и теперь на единый праздник собирают абсолютно всех выпускников областной столицы.