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Общество25 июня 2026 7:50

В Туле состоялся городской Бал выпускников

Более 2,5 тысяч одиннадцатиклассников в этом году получают аттестаты
Михаил КОРЕНЮГИН

В Туле состоялся городской Бал выпускников. В этом сезоне аттестаты получают более 2,5 тысяч одиннадцатиклассников. При этом больше 720 ребят могут похвастаться отличными оценками и претендуют на медали «За особые успехи в учении» первой и второй степеней.

Поздравить школьников пришли их учителя, родители и представители городских властей. Настоящим сюрпризом для всех стало выступление главы администрации Тулы Ильи Беспалова. Он вышел на сцену вместе с кавер-группой «Комиксы» и самими выпускниками, чтобы совместно исполнить знаменитый хит «Районы-кварталы».

Подобные массовые гуляния для выпускников в Туле проводят уже больше двадцати лет. Первые такие мероприятия стартовали еще в 2002 году. Тогда это был отдельный бал для отличников, который устраивали, чтобы поддержать талантливых ребят. Начиная с 2020 года формат изменился, и теперь на единый праздник собирают абсолютно всех выпускников областной столицы.

В Туле состоялся городской Бал выпускников. Видео: канал главы администрации Тулы Ильи Беспалова в MAX.