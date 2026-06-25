Сутки напролет будут проходить церемонии бракосочетаний в Туле 26.06.2026

Сутки напролет будут проходить церемонии бракосочетаний в Туле в "зеркальную дату" 26.06.2026. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 июня в Тульской области пройдет масштабная акция «Скажи «ДА!» в Туле», в рамках которой официально зарегистрируют свои отношения более 400 женихов и невест из 34 регионов России.

Из-за колоссального спроса регистрация браков впервые будет вестись круглосуточно - с полуночи до полуночи. Торжественный марафон начнется в Тульском кремле, который станет главной площадкой события. Там для участников и гостей организуют фотозоны, интерактивные площадки и мастер-классы. В 13:30 молодожены исполнят свадебный вальс и присоединятся к флешмобу, а в 15:00 состоится модный показ от тульских производителей одежды и дефиле невест.

В 23:00 эстафету подхватит Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), где впервые пройдёт театрализованная «Сказочная свадьба» с участием более 20 пар.

Дата 26.06.2026 в нумерологии обладает особой энергетикой. В ней три шестерки, а число 6 - символ любви, семьи и гармонии. Если сложить цифры даты (2+6), получится 8 - число, которое часто ассоциируют с бесконечностью и переходом на новый уровень, что весьма символично в создании новой семьи.