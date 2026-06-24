Почему в Центральном парке Тулы не проводят рейдов по выгулу собак?

В Центральном парке Тулы не штрафуют во время рейдов по выгулу собак. Фото: Алексей ФОКИН.

Сразу несколько обращений в редакцию поступили от туляков, которые ежедневно на прогулках в Белоусовском парке сталкиваются с собаками, выгуливаемыми без намордников, а то и поводков. Почему никто не штрафует безответственных хозяев, ведь есть же закон?

«Комсомолка» попробовала разобраться в вопросе, и выяснила, что в соцсетях эта тема поднимается на регулярной основе. Действительно, особенно с наступлением теплого времени года, жизнь в центральном парке стала весьма насыщенной – многие здесь на скамеечках отдыхают от уличной суеты и шума, рядом – бегают маленькие дети, которые стремятся познавать мир, а в том числе и активно знакомиться с выгуливаемыми «собачками». И хотя, информации о том, что кого-то за последнее время покусали в парке, к счастью, не встречается в регулярных сводках происшествий, от опасений до реальных фактов – всего лишь шаг.

Так почему же четвероногие друзья бегают по аллеям без намордников, являясь источником опасности для окружающих? Проводятся ли рейды? Оказывается, да. Но, как признают в администрации парка, не на регулярной основе. Не ежедневно и даже не еженедельно. Хотя, последний раз такое было 23 июня. Официально это называлось: информационно-разъяснительный рейд, посвященный правилам выгула собак. Его цель – расширить информированность посетителей о правилах содержания домашних питомцев. В рейде приняли участие сотрудники, представители ГУ ТО «Природа», ГУ ТО «Тульские парки» и полиция. Владельцам собак напомнили о правилах выгула животных.

Дело в том, что Центральный парк является особо охраняемой природной территорией, памятником природы регионального значения. Положением о памятнике природы утверждены функциональные зоны, в том числе и зона охраняемого ландшафта. Данным положением запрещен выгул собак в локациях зоны охраняемого ландшафта. А согласно Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», владельцы собак обязаны осуществлять выгул питомцев на специально отведенных для этого площадках, и в случае, если собака относится к категории пород, которые обязаны носить намордник, это условие также необходимо выполнять.

Согласно Закону Тульской области № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях…», статьей 6.12 «Нарушение правил содержания и выгула собак» предусмотрен административный штраф за первый зафиксированный случай от 1 до 3 тысяч, а повторно - от 3 до 5 тысяч рублей. Но штрафов, как показывает практика, проверяющие не выписывают, ограничиваясь устным предупреждением, что, совершенно очевидно, на халатное отношение владельцев четвероногих к правилам выгула, не оказывает влияния.

Так может быть, уже пора? Пока дело не дошло до несчастья?