«Миссис Россия - Вселенная 2026» Мария Савельева на радио «КП-Тула»: «Конкурсы красоты - это не борьба, а перезагрузка»

«Миссис Россия - Вселенная 2026» Мария Савельева на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Александра СИДОРЕНКО.

14 июня в Москве состоялся Всероссийский конкурс красоты «Миссис Россия - Вселенная 2026». И обладательницей Гран-при именно стала именно тулячка - бизнес-леди, мама двоих дочек-двойняшек, модель и блогер Мария Савельева. Причем, что особенно символично: все первые три места на конкурсе заняли девушки из Тульской области.

В студии радио «Комсомольская правда» в Туле Мария рассказала о пути к победе, о том, почему конкурсы красоты - это не про конкуренцию, а про работу над собой, и как титул открывает новые возможности.

- Мария, примите наши поздравления с победой. Ваc многие знают как бизнес-леди, маму двух прекрасных дочек, модель и блогера. Но давайте познакомимся поближе.

- Я замужем тринадцать лет. У меня две дочки-двойняшки - Эльза и София, им скоро по одиннадцать. Я наставник для женщин, ментор, помогаю женщинам в сферах реализации, здоровья и отношений. Модельный бизнес я оставила, когда родила, но периодически возвращаюсь туда - и конкурсы красоты не исключение.

«Миссис Россия - Вселенная 2026» Мария Савельева рассказала на радио «КП-Тула» о своей семье.

- Дети уже интересуются модельным бизнесом?

- У меня одна дочка занимается в модельном агентстве. Она пошла туда из-за комплексов - считала себя слишком стройной. Я объяснила, что ее внешность, наоборот, - дар. И комплексы ушли. Вторая дочка учится в театральной школе, исполняет главные роли, и я вижу, что у нее предрасположенность к сцене.

- Как вы узнали об этом конкурсе и попали в число его участниц?

- Все началось в декабре прошлого года. Одна из знакомых сказала: «Маш, пошли вместе на конкурс «Миссис Тульская область». Я вообще люблю движуху, и тогда у меня как раз было желание поучаствовать в конкурсе красоты. Мне хотелось пройтись по сцене, показать творческий номер, потому что я очень люблю танцевать. На региональном этапе я заняла второе место, стала первой вице-мисс. А после этого нас пригласили на финал в Москву.

Мария Савельева рассказала о впечателениях от конкурса красоты на радио "КП-Тула". Фото: Александра СИДОРЕНКО.

- Этот путь оказался сложным?

- Скорее интересным. На региональный конкурс у меня было всего две недели подготовки - мешанина из эмоций, волнения, страха. Я вышла на сцену, у меня тряслись ноги, защемило челюсть, и я не успела ничего прочувствовать. А ко Всероссийскому этапу я решила готовиться основательно: новый танец, спорт, растяжка, образы, созвон с организаторами. Это была не сложность, а осознанная работа. И я получила то, что хотела - прочувствовала каждый этап. Так что, когда мы приехали в Москву, я вышла на сцену без волнения, в наслаждении моментом.

- Сколько было участниц?

- Нас было около 20 - каждая представляла свой регион.

- Как проходила подготовка к финалу?

- График был жесткий: созвоны с клиентами, спортзал, танцы, растяжка. За три недели до конкурса я вообще не отдыхала. Но подготовка стоила того.

«Миссис Россия - Вселенная 2026» Мария Савельева - об эмоциях после победы на радио «КП-Тула».

- А как дети и муж восприняли ваше участие?

- Они были в восторге. В Туле дочки сидели в зале весь конкурс, болели. Когда я сказала, что еду на Всероссийский этап, все поддержали: «Давай, мы в тебя верим!»

- В программу конкурса входили визитка, показы платьев, спортивный выход, демонстрация украшений и творческий конкурс. Что понравилось больше всего?

- Два этапа. Визитка, потому что первые эмоции, шквал аплодисментов, ты видишь родных. А я еще и выступала под номером один. Второй - творческий конкурс. Я выходила в своем любимом платье-талисмане, в котором всегда чувствовала себя суперкомфортно и великолепно.

- Помните момент, когда объявили ваше имя?

- Я стояла на сцене слева. Когда назвали мое имя и город, я сначала не поняла, что происходит. Подошла к организаторам и сказала: «Девочки, я сейчас упаду в обморок». Они ответили: «Стой и улыбайся». Это был шок, радость и огромное облегчение одновременно. Получить корону такого национального конкурса - невероятно. А учитывая, что на пьедестале оказались две тульские девушки - это просто нонсенс.

«Миссис Россия - Вселенная 2026» Мария Савельева и ведущий программы "Диалоги" Михаил Чуканов на радио "КП-Тула". Фото: Александра СИДОРЕНКО.

- Говорят, в конкурсах красоты бывают интриги, испорченные платья, стекло в туфлях. Это реально?

- Мне говорили: «Не езжай, будет плохо». Но ни в Туле, ни в Москве я не столкнулась ни с чем подобным. Отношения были супердоверительными. Если что-то забыли, то помогали друг другу. Философия конкурсов красоты перевернулась: конкуренция есть, но она здоровая, без подстав. Мне даже нечего рассказать - все было на лайте.

- Титул «Миссис Россия - Вселенная 2026» открывает новые возможности. Какие планы?

- Их два. Первый - поехать на Всемирный конкурс красоты. Мне интересно пообщаться с девушками из других культур, послушать, какие у них цели и задачи. Второй - с мая мы с другом-стилистом задумали проект «Красота»: групповая трансформация женщин за месяц - внешняя и внутренняя, с финалом на сцене. Мне дали пять лент: мисс «Подиум», «Королевский выбор», «Медиа», «Миссис Красота». Я получила и ленту «Красота» - это стопроцентный знак, что проект нужно довести до конца. Подаемся на грант.

«Миссис Россия - Вселенная 2026» Мария Савельева на радио «КП-Тула» - о стереотипах про конкурсы красоты.

- Что бы вы сказали женщинам, которые мечтают попробовать новое, но откладывают?

- У меня был страх высоты, и я решила прыгнуть с парашютом. Месяц откладывала, меня трясло, но подруга просто вела меня за руку. Я сказала себе: «Если я сейчас это не сделаю, то не сделаю никогда». Девчонкам, которые откладывают мечту: в голове всегда будет причина повернуть назад - слова мамы, папы, подруги, социума. Выключайте мозги иногда и двигайтесь по интуиции. Если чувствуете отклик – делайте!