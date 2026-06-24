Награды героям в белых халатах.

На торжественном мероприятии собралось порядка 770 человек: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, сотрудники скорой помощи, фармацевты и другие специалисты отрасли.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил собравшихся с профессиональным праздником:

– Сегодня мир медицины стремительно меняется: внедряются цифровые технологии, создаются эффективные лекарства, разрабатываются новые методики лечения. Но в центре этого прогресса всегда остается человек! Именно человеческое отношение врача к пациенту является решающим фактором на пути к выздоровлению. В региональной системе здравоохранения работают более 18 тысяч врачей, фельдшеров и медсестер, фармацевтов и лаборантов, водители и диспетчеры скорой помощи, операторы контакт - центров и другие специалисты. На ваших плечах большая ответственность, работа требует профессионализма, мужества, душевной щедрости и сострадания. Вы успешно справляетесь со своей миссией, оказываете своевременную и качественную медицинскую помощь.

Это действительно так: по итогам прошлого года Тульская область вошла в топ-10 регионов России по качеству предоставления медпомощи. У нас строятся и обновляются поликлиники и ФАПы, создаются условия для привлечения и удержания кадров. Врачам предоставляются дополнительные выплаты и служебное жилье. Особое внимание – подготовке молодых специалистов: налажено взаимодействие с вузами и колледжами, организованы программы наставничества. Регулярно проводится диспансеризация. Эффективно действуют школы здоровья. Среди значимых достижений — трансплантация костного мозга и печени. Помощь жителям оказывает служба социального такси, которая обеспечивает доставку в медучреждения, центрам социальной защиты, образовательным и спортивным объектам. За 2025 год показатель продолжительности жизни в регионе составил 73,71 года, или 100,2%

от планового показателя. А к 2030 году он должен достичь цифры в 77,02 года. По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» все пациенты высокого риска получали бесплатные лекарства. Благодаря помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора удалось сохранить жизни 300 малышей: младенческая смертность сократилась до 3,1 промилле. Важнейшим направлением остается забота о ветеранах, тружениках тыла, участниках СВО и их семьях. Для них в поликлиниках действует «зеленый коридор», а реабилитацию они проходят в областном госпитале ветеранов, где открыты бассейн и инклюзивная спортплощадка.

– Будем и дальше делать все возможное для развития медицины, повышения доступности и качества медицинской помощи, – подчеркнул губернатор.

На мероприятии глава региона вручил отличившимся работникам сферы государственные, региональные и ведомственные награды.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено урологу тульской больницы скорой помощи им. Ваныкина Алексею Ерохину. Его стаж в медицине – более 40 лет!

– Главный импульс, чтобы стать врачом, «настиг» меня в детстве, – рассказывает Алексей Иванович после награждения. – Я тогда серьезно заболел: полтора года был в лежачем положении и еще полгода учился ходить. За это время насмотрелся на работу медиков, проникся этой профессией. Отучился на фельдшера в Калужском медицинском училище, потом поступил в медуниверситет в Москве, в процессе учебы поработал в Тарусе, затем – распределение в Тулу, где работаю несколько десятков лет.

– Сегодня вы удостоены высокой награды.

– Испытываю радость от этого события и глубокую благодарность родному коллективу, который номинировал меня на это звание. Но оно еще и повод дать совет молодежи: «Дерзайте и становитесь докторами, стремитесь осваивать все новое и растите профессионально, но при этом не забывайте относиться к пациенту как к самому близкому человеку!»

Награды героям в белых халатах.

Благодарностью губернатора отмечена заведующая педиатрическим отделением Ефремовской районной больницы Анастасия Вяльцева. У Анастасии Александровны выбор профессии связан с семейной династией:

– Мама работала медицинской сестрой, дядя врачом, бабушка медицинским статистом. Поэтому вопроса «Кем стать?» у меня не возникало. Педиатрия – это работа с детьми, которая требует не только профессиональных знаний, но и огромной душевной отдачи. Наверное, у меня получается: некоторые из моих первых маленьких пациентов приходят на прием теперь и со своими детьми. И это наивысшая благодарность для врача – когда тебе доверяют из поколения в поколение. В такие моменты наиболее полно ощущаешь, что в свое время сделала правильный выбор – медицину.