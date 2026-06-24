Дмитрий Миляев: Наш долг – хранить правду о войне.

Она ежегодно объединяет жителей всей России в стремлении сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Местом проведения акции в городе-герое Туле стала площадь Победы в рамках реализации федерального проекта «Историческая память».

При поддержке «Единой России» и «Молодой Гвардии» была создана памятная инсталляция, посвященная подвигу защитников города в годы Великой Отечественной войны. Участники выложили из свечей мемориальное огненное полотно с изображением памятного знака «Здесь проходил передний край обороны Тулы» и надписью «Тула помнит!». Композиция посвящена подвигу защитников города, которые остановили врага на подступах к Туле и внесли значительный вклад в общую Победу.

В акции приняли участие депутаты и активисты партии «Единая Россия», представители «Молодой Гвардии», Всероссийского движения «Волонтёры Победы», Единого центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи Тульской области, волонтерские и общественные организации, молодежные объединения, школьники, студенты и жители региона.

Организатор - общественная организация содействия культуре и просвещению города Тулы «Родные игры». Мероприятие, охватившее все муниципалитеты Тульской области, реализовано при поддержке министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области и Фонда президентских грантов, при содействии правительства региона и администрации Тулы.

Дмитрий Миляев: Наш долг – хранить правду о войне.

К жителям региона в связи с Днем памяти и скорби обратился губернатор Дмитрий Миляев:

- Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители города-героя Тулы и Тульской области! В День памяти и скорби мы снова возвращаемся к 22 июня 1941 года – дате, которая навсегда разделила жизнь страны на «до» и «после», принесла горе в каждый дом.

С болью, не утихающей годами, мы вспоминаем миллионы навсегда ушедших, разрушенные судьбы, сожженные города и села. Мы думаем о наших родных – тех, кто принял на себя первый, самый страшный удар нацистской машины, к тому времени подчинившей себе почти всю Европу. И они не дрогнули. Выстояли. Победили.

Туляки внесли огромный вклад в эту Победу. Тульская оборонительная операция имела колоссальное значение – именно здесь, на подступах к оружейной столице, противник был остановлен и обескровлен, что напрямую способствовало успеху контрнаступления советских войск в битве за Москву.

Наш долг – хранить правду о войне, передавать ее из поколения в поколение, быть достойными своих героических предков и их великого подвига. Вечная память тем, кто пал на поле боя, кто погиб в концлагерях, от бомбежек и голода. Низкий поклон живым героям!

Про агитпоезд

21 июня в рамках патриотической акции Министерства обороны РФ на Московский вокзал в Тулу прибыл агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!».

Акция началась с торжественного митинга – минуты молчания и возложения цветов к памятнику защитникам города-героя Тулы в годы Великой Отечественной войны.

Жители и гости города посетили уникальный музей на рельсах, включающий семь тематических вагонов, отражающих историю борьбы с фашизмом в годы войны. Экспозиции подготовлены на основе материалов ведущих музеев Министерства обороны и рассекреченных архивных документов.

Дмитрий Миляев: Наш долг – хранить правду о войне.

«Свеча памяти»

Утром 22 июня в 4:00 во всех муниципалитетах Тульской области состоялась мемориальная акция «Свеча памяти». Жители региона собрались у воинских мемориалов, чтобы зажечь свечи и почтить память павших героев. В Туле участники акции поставили лампады с зажжёнными свечами к Вечному огню и стелам городов-героев, возложили венки и цветы, почтили память погибших минутой молчания.