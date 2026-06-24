Олимпийский призер Алексей Остапенко провел мастер-класс в «Детской Республике «Поленово».

В «Детской Республике «Поленово» состоялась встреча с известным российским волейболистом, бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года Алексеем Остапенко. Спортсмен, обладающий внушительным послужным списком - чемпион мира 2005 года и чемпион Европы 2004 года, - пообщался с детьми в формате живого диалога, а затем провел для них практический мастер-класс на спортивной площадке.

Встреча началась с откровенного разговора, в ходе которого юные слушатели узнали о пути профессионального спортсмена из первых уст. Алексей, чей рост составляет 206 см, рассказал, как начинал свой путь в родном Саратове и в юном возрасте перешел в ярославский клуб «Нефтяник».

Олимпийский призер Алексей Остапенко провел мастер-класс в «Детской Республике «Поленово».

Особое внимание он уделил выбору вида спорта. По его словам, в детстве он пробовал играть в футбол, но из-за высокого роста чувствовал себя некомфортно среди более низких и подвижных сверстников. Позже его приглашали в баскетбольную секцию, однако судьбоносным стал случайный визит на волейбольную тренировку - именно тогда он понял, что нашел свое призвание, и с тех пор не менял решение.

Ребятам был интересен и процесс подготовки к соревнованиям. Алексей объяснил, что перед каждым матчем команда получает детальный разбор соперника: специалисты анализируют действия каждого игрока, готовят видеонарезки, а затем каждый участник получает индивидуальную установку объемом в несколько страниц.

Один из самых запоминающихся моментов беседы - профессиональный секрет блокирующего. Остапенко раскрыл, что при блокировании атаки важно смотреть не на мяч, а в глаза нападающего: именно по взгляду можно предугадать направление удара. По его словам, этот навык доступен только опытным игрокам с многолетней практикой.

Олимпийский призер Алексей Остапенко провел мастер-класс в «Детской Республике «Поленово».

Также спортсмен не скрывал и трудностей. Он рассказал о тяжелой травме ноги, которая потребовала двух операций и едва не завершила карьеру. Восстановление заняло два с половиной года, и в это время многие уже не верили в его возвращение. Однако поддержка близких, семьи и друзей помогла ему преодолеть этот период - и он не просто вернулся в большой спорт, но и снова попал в расширенный состав сборной России.

После завершения беседы все желающие отправились на спортивную площадку лагеря, где Алексей Остапенко провел мастер-класс по волейболу. Выступавший на позиции центрального блокирующего, он провел разминку, показал основные технические элементы игры и затем присоединился к ребятам для товарищеского матча.

Волейбол традиционно пользуется огромной популярностью в «Детской Республике «Поленово». На территории лагеря оборудована площадка для пляжного волейбола, регулярно проходят турниры и соревнования между отрядами. Встреча с именитым спортсменом стала для воспитанников ярким событием летней смены - она подарила не только незабываемые эмоции, но и мощный стимул для дальнейших спортивных свершений.