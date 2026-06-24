Губернатор Дмитрий Миляев не поддержал идею ограничить продажу бензина в Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН.

Пока в ряде регионов страны вводятся жесткие лимиты на продажу топлива, Тульская область решила пойти иным путем. Региональные власти не поддержали инициативу об ограничении отпуска бензина на местных заправках, несмотря на то, что водители из соседних областей массово скупают топливо, заливая в пластиковые емкости до 200 литров.

Вместо запретов правительству региона поручено разработать механизм обеспечения топливом несетевых автозаправочных комплексов. Главная задача — сблизить цены на частных станциях с тарифами крупных сетевых игроков. Это позволит возобновить работу отдельных АЗС в муниципалитетах, где отсутствуют крупные заправочные сети, и продавать бензин населению по более доступным ценам.

Наиболее сложная ситуация с наличием топлива сложилась в Алексинском, Куркинском, Каменском, Дубенском, Ясногорском и Воловском районах, где представлены исключительно частные заправки. Жителям этих территорий рекомендуют заправляться на ближайших сетевых АЗС.

При этом власти подчеркивают необходимость бесперебойного обеспечения топливом предприятий жизнеобеспечения, общественного транспорта, сельхозпредприятий и силовых ведомств.