Пары из 34 регионов России соберутся в Туле на ночи бракосочетаний 26.06.2026 Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 июня, в «зеркальную» дату, в Тульской области пройдет масштабная акция «Скажи «ДА!» в Туле». В этот день официально зарегистрируют свои отношения более 400 женихов и невест из 34 регионов России.

Впервые регистрация браков будет вестись круглосуточно - с полуночи до полуночи. Начало положат в Тульском кремле, который станет главной площадкой события. Молодоженов ожидает свадебный вальс, флешмоб и дефиле невест. А в 23:00 эстафету подхватит Тульский областной центр молодежи, где впервые пройдет театрализованная «Сказочная свадьба», на которой гостей встретят скоморохи и придворные Царя Салтана, в «Царской палате» их примет сам царь.

В свадебном марафоне будут участвовать пары из 34 регионов: Алтайского края, Астрахани, Башкортостана, Белгорода, Брянска, Дагестана, Калуги, Кировской области, Костромы, Краснодара, Крыма, Липецкой области, Москвы, Подмосковья, Мурманска, Нижегородской области, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Орловской области, Перми, Ростова, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Саратова, Севастополя, Смоленска, Ставрополя, Тамбова, ХМАО, Челябинска, Чувашии и Ярославской области.