Когда не надо ждать диплома

В «Готэк-Центре» студентов рассматривают как будущих специалистов.

Июнь для студентов – время не только защиты дипломов и экзаменов. Для многих это еще и поиск ответа на вопрос: где получить первый профессиональный опыт, который потом поможет устроиться на работу.

Проблема знакома почти каждому выпускнику. Работодатели хотят видеть опытных сотрудников, а получить опыт без первого рабочего места непросто. В Новомосковске этот замкнутый круг помогают разорвать на предприятии «Готэк-Центр», где студентов рассматривают не как временных практикантов, а как будущих специалистов.

От практики – к первой профессии

За последние пять лет практику на предприятии прошли более 30 студентов колледжей и вузов. Среди них – учащиеся Новомосковского политехнического колледжа, Новомосковского многопрофильного колледжа, Донского политехнического колледжа, Московского политехнического колледжа и Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева.

В «Готэк-Центре» работа со студентами начинается задолго до выхода на практику. Компания сотрудничает с учебными заведениями, регулярно проводит экскурсии по производству. Такие встречи помогают молодым людям познакомиться с современным предприятием, узнать больше о востребованных профессиях и увидеть, как организованы производственные процессы.

Следующий шаг – практика. Для каждого студента формируется программа обучения с учетом выбранной специальности.

Начальник отдела по работе с персоналом Юлия Бикеева отмечает, что главная задача – помочь молодому человеку увидеть свою специальность в реальной работе предприятия и получить навыки, которые пригодятся после окончания учебы.

Работать на современном инновационном производстве АО "Готэк-Центр" престижно и интересно.

Сразу выбрал «Готэк-Центр»

Один из практикантов – студент Московского политехнического колледжа – с «Готэк-Центром» познакомился еще на первом курсе и с тех пор возвращается на предприятие снова.

– Когда нас распределяли на практику, я сразу выбрал «Готэк-Центр». Меня привлекло, что предприятие современное, использует новые технологии и оборудование. Но больше всего запомнилось отношение людей, – рассказывает будущий специалист.

Уже в первые дни он познакомился с работой разных подразделений, прошел необходимые инструктажи и начал погружаться в профессию. Вопросов было много, но без ответа не оставался ни один.

– Если что-то непонятно, всегда объяснят. Даже если спрашиваешь несколько раз, никто не раздражается. Наоборот, помогают разобраться, – говорит студент.

Наставник рядом

Большую роль играют наставники. Они помогают студентам освоиться на производстве и постепенно переходить от знакомства с процессами к самостоятельному выполнению задач.

Наставник - начальник смены участка диспетчеризации и организации складского хозяйства Ирина Косова. Все фото: Пресс-служба АО "Готэк-Центр".

Одна из них – начальник смены участка диспетчеризации и организации складского хозяйства Ирина Косова:

- Практика должна приносить реальную пользу, поэтому знакомство с профессией строится поэтапно: от понимания работы предприятия в целом до решения конкретных производственных задач. Главное – создать атмосферу, в которой студент не боится задавать вопросы и учиться новому. Тогда появляется интерес к профессии и желание развиваться дальше.

Попробовать в деле

Для студентов важным преимуществом становится и то, что практика оплачивается. Кроме того, практиканты пользуются рядом социальных программ предприятия – им предоставляют спецодежду, льготное питание и компенсацию проезда.

После окончания учебы ребята могут вернуться на предприятие уже в качестве сотрудников. Для компании это возможность заранее познакомиться с будущими специалистами, а для молодежи – шанс начать карьеру еще до получения диплома.

Время, когда практика была простой формальностью, постепенно уходит в прошлое. И чем раньше студент получает возможность попробовать себя в настоящей работе, тем увереннее делает первые шаги в профессии.

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