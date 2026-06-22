В Тульской области появился первый трехсотбалльник Фото: Алексей ФОКИН.

Стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. Теперь число стобалльников в регионе достигло 84 человек. По физике на отлично госэкзамен сдали 24 выпускника.

Кроме того, в Тульской области появилась трехсотбалльница - София Чикова из тульского лицея № 2. Она отличилась сразу на трех экзаменах – по русскому языку, профильной математике и физике. Последний раз такой результат регистрировался в 2024 году.

Стало больше и тех, у кого по 200 баллов – таких теперь шестеро выпускников школ региона.

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