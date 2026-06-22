Грибной сезон в Тульской области вошел в активную фазу Фото: Алексей ФОКИН.

Благоприятные погодные условия для грибников сложились нынешним летом в Тульской области. Так, первыми в продаже в регионе появились лисички, еще в начале июня. Следом стали «подтягиваться» и белые.

Далее теплые дневные температуры и регулярные осадки способствовали раннему появлению популярных видов грибов. Сейчас странички любителей «тихой охоты» в соцсетях пестрят сообщениями о встреченных в тульских лесах подберезовиках, подосиновиках, маслятах и даже глухих. Встречаются и ранние свинушки, сезон которых обычно наступает только в июле.

Наиболее перспективными для «тихой охоты» считаются территории вблизи Алексина, Щекино и Суворова, в Богородицком и Белевском районах.

Кстати, в минувшие выходные небольшое лукошко лисичек на загородной трассе стоило 1000 рублей. А еще тульские предприимчивые грибники со стажем через соцсети предлагают свои услуги по сбору. Килограмм тех же лисичек – всего за 350 рублей.