Звезда «Просто Марии» Виктория Руффо призналась, что хотела бы вновь побывать в Туле

Актриса Виктория Руффо вспомнила о своей поездке в Тулу. Фото: скриншот с видео пресс-службы администрации Сочи.

Мексиканская актриса Виктория Руффо, звезда сериала «Просто Мария», вместе с мужем, политиком Омаром Файядом, стала главным сюрпризом открытия третьего международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест» в Сочи. Артистка получила награду за вклад в кинематограф.

Для нее это был уже второй визит в нашу страну: в 1994 году она успела побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Туле. Во время нынешнего приезда Руффо призналась, что была очень впечатлена городом оружейников и с удовольствием еще раз посетила бы наш город.

«Комсомолка» в Туле вспомнила, как проходил тот визит 32-летней давности. Тогда в городе еще действовал аэродром, и самолет с гостями из Мексики прибыл в половине пятого вечера 10 марта 1994 года. Як-40 сопровождали три вертолета. Тогда Виктория прилетела с коллегами по киноцеху Эухенио Дербесом и Тоньо Маури.

Встречали гостей прямо на взлетной полосе чиновники и молодые люди в национальных одеждах с хлебом-солью, который актриса попробовала сразу, как только ступила на тульскую землю.

Визит затянулся не на один день. Ночевала Руффо со товарищи в одном из профилакториев. Всюду ее сопровождали толпы поклонников. Что неудивительно, ведь сериал тогда еще шел по телевидению.

На краткой пресс-конференции актриса заявила, что категорически не интересуется политикой. Эти слова были встречены овацией зала. На вопрос, насколько сериал про Марию Лопес популярен на родине, ответила уклончиво: «У меня было много телесериалов, в которых я снималась, все они пользовались успехом и у нас в стране, и за рубежом». Гораздо более эмоционально она рассказывала о своих первых впечатлениях о России: «Очень трудно выразить словами, как я воспринимаю отношение ко мне здесь, всю эту любовь. В глубине души меня все это захватывает так, что хочется плакать».

Руффо свозили на фабрику «Ясная Поляна». Мексиканской гостье также очень понравился музей самоваров. Побывала она и в музее оружия, Ясной Поляне.

Толпы поклонников стояли и на всем пути движения машины от Красноармейского проспекта до ДКЖ, где проходил концерт, в финале которого она исполнила народную мексиканскую песню. Кроме жарких аплодисментов туляки подарили актрисе не только цветы, традиционные пряники, но и поделки местных умельцев, крестьянское и княжеское платья. Княжеское платье актриса надела в последний день пребывания в Туле.

На прощание Виктория Руффо сказала, что Тула ей понравилась даже больше, чем Казань и Пермь, в которых она побывала перед этим. Видимо, впечатления остались столь яркими, что и на сочинском фестивале теперь она вспомнила именно о Туле.