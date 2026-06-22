Цены на бензин в Тульской области возвращаются к прежнему уровню. Фото: Алексей ФОКИН.

Ситуация на топливном рынке в Тульской области постепенно нормализуется после резкого скачка стоимости горючего. В минувшие выходные дни цена литра бензина марки АИ-95 на отдельных станциях достигала отметки в 100 рублей. Сейчас стоимость топлива начинает уверенно возвращаться к привычным значениям.

Еще вчера автомобилисты сталкивались с серьезным дефицитом, поскольку подавляющее большинство заправок в городе просто не работало. Ситуация кардинально изменилась сегодня, в понедельник. На крупных сетевых автозаправочных комплексах вновь присутствует полный ассортимент всех видов топлива.

При этом стабилизация затронула далеко не все точки продаж. На ряде менее популярных станций стоимость литра по-прежнему превышает 90 рублей, а часть таких заправок и вовсе продолжает оставаться закрытой для посетителей.