Тульскую область ждет пасмурная погода и затяжные дожди. Фото: Алексей ФОКИН.

Кратковременное возвращение летнего тепла, которое наблюдалось в минувшие выходные, оказалось лишь короткой передышкой. Новая неделя с 22 по 28 июня в Тульской области будет пасмурной, дождливой и по-настоящему прохладной.

В понедельник, 22 июня, небо затянется облаками, ожидаются дожди и грозы. Днем воздух еще успеет прогреться до +22°C, а ночь будет теплой, до +17°C. Однако из-за очень высокой влажности и слабого западного ветра погода будет ощущаться как душная и тяжелая перед прохождением атмосферного фронта.

Во вторник, 23 июня, начнется вторжение прохладных воздушных масс. Днем термометры покажут те же +22°C, но ночь станет заметно холоднее, до +13°C. При малооблачной погоде с небольшими дождями северо-западный ветер усилится до 9 м/с, а атмосферное давление пойдет на спад.

В среду, 24 июня, прохлада закрепится. При облачном небе и небольшом дожде дневная температура снизится до +20°C, ночная останется на уровне +13°C. Ветер сохранит северо-западное направление, а воздух станет суше.

Четверг, 25 июня, станет самым холодным и некомфортным днем недели. Небо будет полностью пасмурным, ожидаются затяжные дожди. Днем столбики термометров не поднимутся выше +17°C, а ночью похолодает до +11°C.

В пятницу, 26 июня, характер погоды практически не изменится. Облачно, местами небольшой дождь, дневная температура едва достигнет +19°C, ночью +12°C. Северо-западный ветер снова усилится до порывистых 9 м/с.

В субботу, 27 июня, осадки продолжатся, но небо временами будет проясняться до малооблачного состояния. Днем ожидается до +20°C, а вот ночь будет по-осеннему холодной — всего +9°C. Северный ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с.

В воскресенье, 28 июня, дожди наконец прекратятся. При малооблачной погоде и слабом северо-западном ветре днем воздух прогреется до +22°C, ночью будет +11°C. Это будет единственный относительно сухой день.

Таким образом, последняя неделя июня принесет в Тульскую область типичную непогоду с дефицитом солнца и низкими температурами.