Переменную облачность и до +22 градусов прогнозируют в Тульской области 21 июня Фото: Алексей ФОКИН.

В последний день недели, 21 июня, в Тульской области ожидается по-настоящему летняя погода.

В первой половине дня в Туле возможны порывы ветра до 11 м/с.

Утро встретит туляков +17 градусами тепла и малооблачным небом. Днем в оружейной столице воздух прогреется до +20...+22 градусов, небо временами будет затягивать облаками.

К вечеру температура воздуха немного опустится до +21 градуса, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +14 градусов, облачность сохранится.

Атмосферное давление в пределах нормы - около 749 мм рт. ст.