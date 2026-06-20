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Общество20 июня 2026 6:20

Дожди вновь накроют Тульскую область 20 июня

Осадки могут прекратиться во второй половине суток
Анна КОНЕВА
Дожди вновь накроют Тульскую область 20 июня

Дожди вновь накроют Тульскую область 20 июня

Фото: Алексей ФОКИН.

Суббота, 20 июня, в Тульской области начнётся с прохлады и осадков. Утром в регионе похолодает до +15…+16 градусов, местами ожидаются дожди.

Днем в Туле температура поднимется до +18…+20 градусов. Возможно усиление северного ветра до 6–11 м/с местами с порывами до 15 м/с.

К вечеру в оружейной столице осадки прекратятся, небо прояснится. Ночь пройдет без осадков, столбики термометров опустятся до +10 градусов.

Атмосферное давление в течение суток продержится в пределах нормы — 740–745 мм рт. ст.