Дожди вновь накроют Тульскую область 20 июня Фото: Алексей ФОКИН.

Суббота, 20 июня, в Тульской области начнётся с прохлады и осадков. Утром в регионе похолодает до +15…+16 градусов, местами ожидаются дожди.

Днем в Туле температура поднимется до +18…+20 градусов. Возможно усиление северного ветра до 6–11 м/с местами с порывами до 15 м/с.

К вечеру в оружейной столице осадки прекратятся, небо прояснится. Ночь пройдет без осадков, столбики термометров опустятся до +10 градусов.

Атмосферное давление в течение суток продержится в пределах нормы — 740–745 мм рт. ст.