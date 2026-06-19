Очереди на тульских АЗС: дефицит бензина или ажиотаж из-за фестиваля? Фото: Алексей ФОКИН.

Вечером 18 июня многих автомобилистов поразили очереди на автозаправках под Тулой. Причем, по сообщениям в соцсетях, высказывалась версия, что они связаны с подорожанием бензина в целом по России. Приводились снимки, где видно, что на небольших, не сетевых АЗС, цены на 95+ достигли 90 рублей за литр. В частности, в Алексинском районе. Так что туляки решили подстраховаться и перед выходными залить баки «под завязку».

Днем ранее появились сообщения о том, что некоторые сетевые заправки уже объявили о введении ограничений на отпуск топлива с высокооктановым числом до 2000 рублей на одного человека. А накануне – заявляют очевидцы - на многих заправках вдоль трассы М-4 «Дон» 95-й бензин и вовсе отсутствовал.

Однако наиболее вероятной причиной ажиотажа кажется то, что в Тульскую область съезжаются зрители на стартующий уже сегодня вечером в Алексинском районе под Бунырево музыкальный фестиваль. Гости из соседних регионов, например, той же Рязанской области, где бензин уже объявлен неофициальным дефицитом. Утром 19 июня очереди в Туле были замечены в районе Мясново, в Заречье, на выезде из города.