«Миссис Россия - Вселенная 2026» Мария Савельева на радио «КП-Тула» пожелала всем тулячкам удачи в конкурсах красоты

"Миссис Россия - Вселенная 2026" Мария Савельева на радио "Комсомольская правда" в Туле. Фото: Александра СИДОРЕНКО.

14 июня в Москве состоялся Всероссийский конкурс красоты «Миссис Россия - Вселенная 2026». Обладательницей гран-при «MRS Russia Universe Moscow 2026» стала наша землячка, молодая мама, бизнес-леди, модель и блогер Мария Савельева.

Мария Савельева в студии радио "КП-Тула" с ведущим программы "Диалоги" Михаилом Чукановым. Фото: Александра СИДОРЕНКО.

Как проходил конкурс, сколько времени заняла подготовка, что чувствуешь, когда объявляют твое имя, и как реагируют близкие на победу? О том, что стоит за титулом «Миссис Россия - Вселенная 2026», а также о том, почему подобные конкурсы становятся точкой перезагрузки для многих женщин, Мария рассказала в программе «Диалоги» с ведущим Михаилом Чукановым на радио «Комсомольская правда» в Туле.

"Миссис Россия - Вселенная 2026" Мария Савельева в гостях на радио "КП-Тула". Фото: Анна КОНЕВА.

Слушайте эфиры на радио «Комсомольская правда» в Туле (93,3 FM):

20 июня в 11.00 и 17.00, 21 июня в 13.00 и 15.00,

22 июня в 15.00 и 17.00, 23 июня в 11.00 и 15.00,

24 июня в 13.00 и 17.00, 25 июня в 11.00 и 15.00,

26 июня в 13.00 и 17.00.

"Миссис Россия - Вселенная 2026" Мария Савельева на радио "Комсомольская правда" в Туле.

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