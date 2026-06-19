Александр Никитин: Светофор на перекрестке в Туле установят по просьбам жителей уже в июле

На пересечении Московского шоссе с улицей Ключевая на севере Тулы установят новый светофор.

На пересечении Московского шоссе с улицей Ключевая на севере Тулы установят новый светофор. Он появится на Т образном нерегулируемом перекрёстке, где в последние годы увеличен транспортный поток.

Рост транспортной нагрузки на этот участок с начала 2026 года связан с заселением нового жилого комплекса и развитием частной застройки в микрорайоне Горелки. По инициативе жителей новых домов, направивших обращения в общественную приёмную партии «Единая Россия». В итоге совместно с администрацией Тулы было принято решение об установке нового светофорного объекта. Средства выделят из бюджета города.

Как сообщил победитель предварительного голосования партии «Единая Россия», заместитель министра спорта РФ Александр Никитин, работы по установке светофора должны выполнить в июле.

- Устанавливаем светофор по прямому запросу жителей района, - сказал он. - Перекресток является оживленным, здесь затруднен поворот налево с улицы Ключевой на Московское шоссе. Запросы поступали и в партию «Единая Россия», и мне напрямую. Проанализировали ситуацию, предусмотрели финансирование. Рассчитываем, что в июле работы завершатся. Обязательно вместе с жителями проведем инспекцию, посмотрим, как всё будет работать.

Заместитель министра спорта РФ Александр Никитин объявил, что работы по установке светофора должны выполнить в июле.

Координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Тульской области, депутат Тульской городской Думы Алексей Ишутин отметил, что в районе проживает всё больше людей, причем основу составляют молодые семьи.

- За нашим мемориалом «Защитникам неба Отечества» активно возводится новый микрорайон. Сейчас построено четыре дома, но в планах гораздо больше, - рассказал Ишутин. – Тут же будут детские сады, школы. И чем больше людей заезжает в новые дома, тем менее безопасным становится этот выезд на Московское шоссе с традиционно высоким траффиком. Поэтому было принято решение, чтобы перекресток стал регулируемым.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Маринин добавил, что непосредственно работы на пересечении дорог начнутся в первой половине июля: сейчас идет согласование с Госавтоинспекцией и подготовка нормативных документов.

Рост транспортной нагрузки на этот участок с начала 2026 года связан с заселением нового жилого комплекса и развитием частной застройки в микрорайоне Горелки.

Жители микрорайона во время встречи с Александром Никитиным выразили благодарность партии «Единая Россия» за оперативную реакцию на обращение по установке нового светофора.

Проект «Безопасные дороги» направлен на создание безопасных и комфортных условий для всех участников дорожного движения в Тульской области. Его основная цель - снижение уровня аварийности, улучшение качества дорожной инфраструктуры и повышение безопасности граждан. Реализация данного проекта способствует не только улучшению безопасности на дорогах, но и общему улучшению качества жизни населения региона, создавая условия для безопасного и удобного передвижения.

Средства на установку нового светофора выделят из бюджета города.

- Вопросы безопасности дорожного движения превыше всего. Это не праздный вопрос – это жизни людей. В Тульской области на особом контроле Правительства и лично Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева стоит вопрос безопасности и качества транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог. В этом году в регионе будет установлен рекорд – отремонтируют порядка 700 километров дорожного полотна. Мы все в этой работе помогаем – каждый на своем участке, - резюмировал Никитин.