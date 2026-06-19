26 июня в Тульской области более 400 пар из 34 регионов зарегистрируют брак в рамках акции «Скажи «ДА» в Туле» Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В красивую дату 26.06.26 в регионе ожидается настоящий свадебный бум: регистрации начнутся в полночь в Тульском кремле и продлятся до 23:59 на нескольких площадках. Организатор - министерство социальной защиты Тульской области в рамках нацпроекта «Семья». Среди будущих молодоженов - представители 34 субъектов страны, 20 пар из других регионов приедут специально.

Почти половина браков будет зарегистрирована в Туле: во Дворце бракосочетания, гостинице SK-Royal, областном центре молодежи и Кремле, а также на выездных площадках в муниципалитетах. В 13:30 пары исполнят свадебный вальс, станут участниками флешмоба «Скажи «ДА!» и отломят кусок каравая. В 15:00 - модный показ от тульских производителей и дефиле невест. В 23:00 в Тульском областном центре молодежи впервые пройдет «Сказочная свадьба» в русском народном стиле для более 20 пар до 35 лет: с приемом у Царя Салтана, клятвами на булате и вышитом рушнике, зажжением семейного очага, вручением «волшебных клубков» и семейных портретов.