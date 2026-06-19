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Общество19 июня 2026 11:22

В Туле 21 и 22 июня пройдут памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби

Самой массовой станет ночная акция «Свеча памяти»
Игорь КОПЫТОВ
В Туле 21 и 22 июня пройдут памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби

В Туле 21 и 22 июня пройдут памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби

Фото: Алексей ФОКИН.

21 июня на площади Победы в 04:00 начнется акция «Свеча памяти», вечером там же состоится акция «Огненные картины» со световыми инсталляциями, посвященными подвигу советского народа. 22 июня в 12:15 - Всероссийская минута молчания.

В течение дня во всех округах Тулы пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориальным комплексам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции «Свеча памяти» можно также онлайн на сайте деньпамяти.рф или разместив фото с зажженной свечой в соцсетях.